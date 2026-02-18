$43.260.09
СБУ затримала агента гру рф, який готував удари по київських ТЕС

Київ • УНН

 • 56 перегляди

СБУ затримала російського агента, який готував нові ракетні удари по теплових електростанціях столичного регіону. Зловмисник збирав інформацію про технічний стан ТЕС після попереднього обстрілу.

СБУ затримала агента гру рф, який готував удари по київських ТЕС
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала на Київщині агента російської воєнної розвідки, який за завданням ворога готував нові ракетні удари по теплових електростанціях столичного регіону. Про це пише СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, зловмисник отримав завдання приховано обійти периметр однієї з київських ТЕС та з’ясувати її технічний стан після попереднього обстрілу. Під час розвідки він мав у режимі реального часу передавати російським кураторам інформацію про побачене, зокрема здійснювати фотофіксацію технологічних споруд та обладнання.

Співробітники СБУ затримали агента безпосередньо під час проведення дорозвідки поблизу енергооб’єкта. У нього вилучили смартфон, за допомогою якого він фотографував зовнішній стан ТЕС.

Як встановило розслідування, завдання гру рф виконував 26-річний мешканець Фастівського району Київської області, який раніше відбував покарання за вбивство неповнолітньої дівчини. У поле зору російських спецслужб він потрапив через телеграм-канали з пошуку так званих "легких заробітків".

За обіцянку швидкої винагороди чоловік погодився коригувати повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі Київщини з метою знеструмлення та порушення теплопостачання значної частини регіону.

Під час обшуку в телефоні затриманого виявили анонімний чат із куратором гру рф, з яким він спілкувався через функцію зникаючих повідомлень.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ та Нацполіція затримали російського агента, який 16 лютого підірвав автомобіль в Одесі, поранивши власника. 33-річний безробітний одесит був завербований через Telegram-канали та отримав інструкції від куратора з росії.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніКиївКримінал
