СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який підірвав автомобіль в Одесі

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 88 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який 16 лютого підірвав автомобіль в Одесі, поранивши власника. 33-річний безробітний одесит був завербований через Telegram-канали та отримав інструкції від куратора з росії.

СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який підірвав автомобіль в Одесі

Служба безпеки України та Національна поліція протягом доби затримали агента російських спецслужб, який вранці 16 лютого здійснив теракт в Одесі, заклавши вибухівку під автомобіль мирного жителя. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, зловмисник виготовив саморобний вибуховий пристрій та заклав його під днище позашляховика, припаркованого біля під’їзду багатоквартирного будинку. У момент підриву власник авто перебував неподалік і зазнав поранень.

Як встановили правоохоронці, підготовкою теракту займався 33-річний безробітний мешканець Одеси, якого російські спецслужби завербували через Telegram-канали з пропозиціями "легкого заробітку". Після вербування він отримав детальні інструкції від куратора з рф щодо виготовлення вибухового пристрою з підручних матеріалів.

Компоненти для бомби фігурант придбав у господарських магазинах. Сам вибуховий пристрій він оснастив мобільним телефоном для дистанційного підриву. Після цього агент провів дорозвідку місця, заклав СВП під автомобіль та встановив поруч замаскований смартфон, через який російські спецслужби відстежували ситуацію і здійснили підрив

- йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили складові для виготовлення вибухівки та мобільні телефони, з яких він контактував із куратором з рф.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативні та слідчі дії проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо

16 лютого вранці на вулиці Академіка Корольова в Одесі вибухнув автомобіль Toyota. Постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізовано.

Андрій Тимощенков

