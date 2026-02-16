В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є постраждалий
Київ • УНН
Вранці на вулиці Академіка Корольова в Одесі вибухнув автомобіль Toyota. Постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізовано.
В Одесі стався вибух автомобіля, відомо, що постраждала одна людина, поліцейські працюють на місці, повідомили у ГУНП в Одеській області у понеділок, пише УНН.
Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова у Київському районі Одеси надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.
За попередньою інформацією правоохоронців, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано
На місці, як зазначається, працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції.
"Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин", - вказали у поліції.
