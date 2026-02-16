В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є постраждалий

$42.990.00
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 11674 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 19376 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 41920 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 40364 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 33969 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 31908 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 72168 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 51510 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 45844 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України
російський оператор БпЛА з елітного підрозділу перейшов на бік України та розкрив деталі підготовки окупантів
Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілу
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 41921 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 103275 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 161690 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Вашингтон
Іран
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Дипломатка

В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є постраждалий

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Вранці на вулиці Академіка Корольова в Одесі вибухнув автомобіль Toyota. Постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізовано.

В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є постраждалий

В Одесі стався вибух автомобіля, відомо, що постраждала одна людина, поліцейські працюють на місці, повідомили у ГУНП в Одеській області у понеділок, пише УНН.

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова у Київському районі Одеси надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.

За попередньою інформацією правоохоронців, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано

- повідомили у поліції.

На місці, як зазначається, працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції.

"Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин", - вказали у поліції.

Смертоносний вибух автомобіля в Одесі: СБУ розслідує теракт06.02.26, 11:59 • 3090 переглядiв

Юлія Шрамко

КриміналУНН-Одеса
Toyota
Одеса