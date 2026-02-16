В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є постраждалий

В Одесі стався вибух автомобіля, відомо, що постраждала одна людина, поліцейські працюють на місці, повідомили у ГУНП в Одеській області у понеділок, пише УНН.

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова у Київському районі Одеси надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.

За попередньою інформацією правоохоронців, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано - повідомили у поліції.

На місці, як зазначається, працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції.

"Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин", - вказали у поліції.

Смертоносний вибух автомобіля в Одесі: СБУ розслідує теракт