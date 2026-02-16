В Одессе взорвался автомобиль Toyota, есть пострадавший
Киев • УНН
Утром на улице Академика Королева в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Пострадал 56-летний мужчина, он госпитализирован.
В Одессе произошел взрыв автомобиля, известно, что пострадал один человек, полицейские работают на месте, сообщили в ГУНП в Одесской области в понедельник, пишет УНН.
Сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева в Киевском районе Одессы поступило на спецлинию 102 сегодня утром.
По предварительной информации правоохранителей, пострадал 56-летний мужчина. Он госпитализирован
На месте, как отмечается, работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции.
"Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств", - указали в полиции.
