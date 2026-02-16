$43.100.11
06:15
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
В Одессе взорвался автомобиль Toyota, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Утром на улице Академика Королева в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Пострадал 56-летний мужчина, он госпитализирован.

В Одессе взорвался автомобиль Toyota, есть пострадавший

В Одессе произошел взрыв автомобиля, известно, что пострадал один человек, полицейские работают на месте, сообщили в ГУНП в Одесской области в понедельник, пишет УНН.

Сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева в Киевском районе Одессы поступило на спецлинию 102 сегодня утром.

По предварительной информации правоохранителей, пострадал 56-летний мужчина. Он госпитализирован

- сообщили в полиции.

На месте, как отмечается, работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции.

"Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств", - указали в полиции.

Смертоносный взрыв автомобиля в Одессе: СБУ расследует теракт06.02.26, 11:59 • 3110 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Toyota
Одесса