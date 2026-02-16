В Одессе взорвался автомобиль Toyota, есть пострадавший

В Одессе произошел взрыв автомобиля, известно, что пострадал один человек, полицейские работают на месте, сообщили в ГУНП в Одесской области в понедельник, пишет УНН.

Сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева в Киевском районе Одессы поступило на спецлинию 102 сегодня утром.

По предварительной информации правоохранителей, пострадал 56-летний мужчина. Он госпитализирован - сообщили в полиции.

На месте, как отмечается, работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции.

"Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств", - указали в полиции.

Смертоносный взрыв автомобиля в Одессе: СБУ расследует теракт