Смертоносный взрыв автомобиля в Одессе: СБУ расследует теракт
Киев • УНН
СБУ открыла уголовное производство по статье "террористический акт" из-за взрыва автомобиля в Одессе, произошедшего около 05:00 на улице Академика Королева. В результате взрыва погиб водитель, 21-летний владелец Toyota.
Смертоносный взрыв автомобиля в Одессе СБУ квалифицирует как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство, сообщили в СБУ в Одесской области, пишет УНН.
СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство
По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня около 05:00 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. Водитель автомобиля погиб.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.
Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)
Напомним
В Одессе утром взорвался автомобиль Toyota, погиб 21-летний владелец. На месте работают правоохранители, выясняются обстоятельства происшествия.