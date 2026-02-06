Смертоносный взрыв автомобиля в Одессе: СБУ расследует теракт

$43.140.03
Эксклюзив
09:41 • 852 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 2918 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 37945 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 41171 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 33028 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 46597 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 84298 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 33720 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31113 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23506 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Атака беспилотников на Запорожье: ранен 14-летний парень6 февраля, 00:14
В Ялте студенты льготных категорий остались без денежных доплат к стипендиям - ЦНС6 февраля, 00:45
Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро6 февраля, 01:19
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров04:30
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя5 февраля, 11:46
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05
Смертоносный взрыв автомобиля в Одессе: СБУ расследует теракт

Киев • УНН

 • 82 просмотра

СБУ открыла уголовное производство по статье "террористический акт" из-за взрыва автомобиля в Одессе, произошедшего около 05:00 на улице Академика Королева. В результате взрыва погиб водитель, 21-летний владелец Toyota.

Смертоносный взрыв автомобиля в Одессе: СБУ расследует теракт

Смертоносный взрыв автомобиля в Одессе СБУ квалифицирует как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство, сообщили в СБУ в Одесской области, пишет УНН.

СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство

- сообщили в СБУ

По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня около 05:00 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. Водитель автомобиля погиб.

Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)

- отметили в СБУ.

Напомним

В Одессе утром взорвался автомобиль Toyota, погиб 21-летний владелец. На месте работают правоохранители, выясняются обстоятельства происшествия.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Toyota
Украина
Одесса