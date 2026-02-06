Смертоносний вибух автомобіля в Одесі: СБУ розслідує теракт
Київ • УНН
СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" через вибух автомобіля в Одесі, що стався близько 05:00 на вулиці Академіка Корольова. Внаслідок вибуху загинув водій, 21-річний власник Toyota.
Смертоносний вибух автомобіля в Одесі СБУ кваліфікує як терористичний акт і вже відкрила відповідне кримінальне провадження, повідомили в СБУ в Одеській області, пише УНН.
За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Водій автомобіля загинув.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення.
Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)
