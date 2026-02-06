Смертоносний вибух автомобіля в Одесі: СБУ розслідує теракт

$43.140.03
Ексклюзив
09:41 • 1014 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 3182 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 38180 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 41316 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 33132 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 46678 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 84465 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33735 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31121 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23507 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Популярнi новини
Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця6 лютого, 00:14 • 6650 перегляди
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 4780 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 9184 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 11941 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 11011 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 19732 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 38187 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 84468 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 76352 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 106330 перегляди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Німеччина
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 12861 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 16056 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 25437 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 28904 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 62418 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Золото

Смертоносний вибух автомобіля в Одесі: СБУ розслідує теракт

Київ • УНН

 • 156 перегляди

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" через вибух автомобіля в Одесі, що стався близько 05:00 на вулиці Академіка Корольова. Внаслідок вибуху загинув водій, 21-річний власник Toyota.

Смертоносний вибух автомобіля в Одесі: СБУ розслідує теракт

Смертоносний вибух автомобіля в Одесі СБУ кваліфікує як терористичний акт і вже відкрила відповідне кримінальне провадження, повідомили в СБУ в Одеській області, пише УНН.

СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження

- повідомили в СБУ

За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Водій автомобіля загинув.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)

- зазначили у СБУ.

Нагадаємо

В Одесі вранці вибухнув автомобіль Toyota, загинув 21-річний власник. На місці працюють правоохоронці, з'ясовуються обставини події.

Юлія Шрамко

