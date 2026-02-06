В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є загиблий
Київ • УНН
В Одесі вранці вибухнув автомобіль Toyota, загинув 21-річний власник. На місці працюють правоохоронці, з'ясовуються обставини події.
В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є загиблий, поліцейські працюють на місці, повідомили у ГУНП в Одеській області у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова в Київському районі Одеси надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.
Наразі відомо, що загинув місцевий чоловік.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу
На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.
Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин, вказали у поліції.
