Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 27664 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 30525 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 26514 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 39759 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 74862 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 31075 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29497 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22884 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15607 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15106 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є загиблий

Київ • УНН

 • 932 перегляди

В Одесі вранці вибухнув автомобіль Toyota, загинув 21-річний власник. На місці працюють правоохоронці, з'ясовуються обставини події.

В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є загиблий

В Одесі вибухнув автомобіль Toyota, є загиблий, поліцейські працюють на місці, повідомили у ГУНП в Одеській області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова в Київському районі Одеси надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.

Наразі відомо, що загинув місцевий чоловік.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу

- повідомили у поліції.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин, вказали у поліції.

На Оболоні в Києві вибухнув автомобіль: є травмовані, правоохоронці встановлюють обставини 04.01.26, 11:08 • 6178 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПУНН-Одеса
Національна поліція України
Toyota
Одеса