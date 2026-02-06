В Одессе взорвался автомобиль Toyota, есть погибший
Киев • УНН
В Одессе утром взорвался автомобиль Toyota, погиб 21-летний владелец. На месте работают правоохранители, выясняются обстоятельства происшествия.
В Одессе взорвался автомобиль Toyota, есть погибший, полицейские работают на месте, сообщили в ГУНП в Одесской области в пятницу, пишет УНН.
Детали
Сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева в Киевском районе Одессы поступило на спецлинию 102 сегодня утром.
Сейчас известно, что погиб местный мужчина.
По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства
На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.
Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств, указали в полиции.
