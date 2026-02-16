$43.100.11
Ексклюзив
12:57 • 758 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 8242 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 10864 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 17197 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 26506 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 32618 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62013 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48320 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38519 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35579 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
Російському генералу оголосили підозру за смертоносний ракетний удар по Київській телевежі у березні 2022 року

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Столична прокуратура заочно повідомила про підозру генерал-майору зс рф за ракетний удар по Київській телевежі у березні 2022 року. Внаслідок атаки загинули п'ятеро мирних мешканців, ще шестеро отримали поранення.

Російському генералу оголосили підозру за смертоносний ракетний удар по Київській телевежі у березні 2022 року

Ще одному російському генералу заочно повідомили про підозру у межах розслідування ракетного удару по Київській телевежі у березні 2022 року.  Як повідомили у столичній прокуратурі, йдеться про генерал-майора зс рф – командира 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил росії, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, російському генералу інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 1 березня 2022 року збройні сили рф здійснили ракетний удар по столиці України із застосуванням крилатих ракет класу "повітря-земля" Х-101. Слідство вважає, що підозрюваний отримав наказ командувача дальньої авіації та віддав бойове розпорядження про умисне нанесення удару по цивільних об’єктах Києва.

Внаслідок ракетної атаки загинули п’ятеро мирних мешканців столиці, ще шестеро людей зазнали поранень. Серед загиблих був телеоператор одного з українських телеканалів. Також було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, будівлю Київської телевежі, приміщення Національного університету охорони здоровʼя України імені П. Л. Шупика, автосервіс та спортивний комплекс.

У прокуратурі нагадали, що у серпні 2025 року заочно було повідомлено про підозру ще двом російським генералам, причетним до підготовки та здійснення цього ракетного удару. Зокрема, йдеться про командувача дальньої авіації військово-повітряних сил рф та командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил росії.

Досудове розслідування у справі проводять слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо

Про підозру повідомили командувачу та начальнику штабу чорноморського флоту рф за ракетний удар по Львову 6 липня 2023 року. Внаслідок атаки загинули 9 мирних жителів, пошкоджено 17 пам'яток архітектури в буферній зоні ЮНЕСКО.

Андрій Тимощенков

