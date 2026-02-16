Російському генералу оголосили підозру за смертоносний ракетний удар по Київській телевежі у березні 2022 року
Київ • УНН
Столична прокуратура заочно повідомила про підозру генерал-майору зс рф за ракетний удар по Київській телевежі у березні 2022 року. Внаслідок атаки загинули п'ятеро мирних мешканців, ще шестеро отримали поранення.
Ще одному російському генералу заочно повідомили про підозру у межах розслідування ракетного удару по Київській телевежі у березні 2022 року. Як повідомили у столичній прокуратурі, йдеться про генерал-майора зс рф – командира 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил росії, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, російському генералу інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що 1 березня 2022 року збройні сили рф здійснили ракетний удар по столиці України із застосуванням крилатих ракет класу "повітря-земля" Х-101. Слідство вважає, що підозрюваний отримав наказ командувача дальньої авіації та віддав бойове розпорядження про умисне нанесення удару по цивільних об’єктах Києва.
Внаслідок ракетної атаки загинули п’ятеро мирних мешканців столиці, ще шестеро людей зазнали поранень. Серед загиблих був телеоператор одного з українських телеканалів. Також було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, будівлю Київської телевежі, приміщення Національного університету охорони здоровʼя України імені П. Л. Шупика, автосервіс та спортивний комплекс.
У прокуратурі нагадали, що у серпні 2025 року заочно було повідомлено про підозру ще двом російським генералам, причетним до підготовки та здійснення цього ракетного удару. Зокрема, йдеться про командувача дальньої авіації військово-повітряних сил рф та командира 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил росії.
Досудове розслідування у справі проводять слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Нагадаємо
Про підозру повідомили командувачу та начальнику штабу чорноморського флоту рф за ракетний удар по Львову 6 липня 2023 року. Внаслідок атаки загинули 9 мирних жителів, пошкоджено 17 пам'яток архітектури в буферній зоні ЮНЕСКО.