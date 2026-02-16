$43.100.11
Эксклюзив
12:57 • 1018 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 8886 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 11046 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 17397 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 26668 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 32723 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 62237 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48364 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38553 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 35624 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
Графики отключений электроэнергии
Российскому генералу объявили подозрение за смертоносный ракетный удар по Киевской телебашне в марте 2022 года

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Столичная прокуратура заочно сообщила о подозрении генерал-майору вс рф за ракетный удар по Киевской телебашне в марте 2022 года. В результате атаки погибли пятеро мирных жителей, еще шестеро получили ранения.

Российскому генералу объявили подозрение за смертоносный ракетный удар по Киевской телебашне в марте 2022 года

Еще одному российскому генералу заочно сообщили о подозрении в рамках расследования ракетного удара по Киевской телебашне в марте 2022 года. Как сообщили в столичной прокуратуре, речь идет о генерал-майоре вс рф – командире 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил России, передает УНН.

Детали

По данным следствия, российскому генералу инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 1 марта 2022 года вооруженные силы РФ осуществили ракетный удар по столице Украины с применением крылатых ракет класса "воздух-земля" Х-101. Следствие считает, что подозреваемый получил приказ командующего дальней авиацией и отдал боевое распоряжение об умышленном нанесении удара по гражданским объектам Киева.

В результате ракетной атаки погибли пятеро мирных жителей столицы, еще шесть человек получили ранения. Среди погибших был телеоператор одного из украинских телеканалов. Также были повреждены многоэтажные жилые дома, здание Киевской телебашни, помещения Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика, автосервис и спортивный комплекс.

В прокуратуре напомнили, что в августе 2025 года заочно было сообщено о подозрении еще двум российским генералам, причастным к подготовке и осуществлению этого ракетного удара. В частности, речь идет о командующем дальней авиацией военно-воздушных сил РФ и командире 121-го тяжелого бомбардировочного полка военно-космических сил россии.

Досудебное расследование по делу проводят следователи Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним

О подозрении сообщили командующему и начальнику штаба черноморского флота РФ за ракетный удар по Львову 6 июля 2023 года. В результате атаки погибли 9 мирных жителей, повреждено 17 памятников архитектуры в буферной зоне ЮНЕСКО.

Андрей Тимощенков

