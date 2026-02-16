Российскому генералу объявили подозрение за смертоносный ракетный удар по Киевской телебашне в марте 2022 года
Киев • УНН
Столичная прокуратура заочно сообщила о подозрении генерал-майору вс рф за ракетный удар по Киевской телебашне в марте 2022 года. В результате атаки погибли пятеро мирных жителей, еще шестеро получили ранения.
Еще одному российскому генералу заочно сообщили о подозрении в рамках расследования ракетного удара по Киевской телебашне в марте 2022 года. Как сообщили в столичной прокуратуре, речь идет о генерал-майоре вс рф – командире 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил России, передает УНН.
Детали
По данным следствия, российскому генералу инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что 1 марта 2022 года вооруженные силы РФ осуществили ракетный удар по столице Украины с применением крылатых ракет класса "воздух-земля" Х-101. Следствие считает, что подозреваемый получил приказ командующего дальней авиацией и отдал боевое распоряжение об умышленном нанесении удара по гражданским объектам Киева.
В результате ракетной атаки погибли пятеро мирных жителей столицы, еще шесть человек получили ранения. Среди погибших был телеоператор одного из украинских телеканалов. Также были повреждены многоэтажные жилые дома, здание Киевской телебашни, помещения Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика, автосервис и спортивный комплекс.
В прокуратуре напомнили, что в августе 2025 года заочно было сообщено о подозрении еще двум российским генералам, причастным к подготовке и осуществлению этого ракетного удара. В частности, речь идет о командующем дальней авиацией военно-воздушных сил РФ и командире 121-го тяжелого бомбардировочного полка военно-космических сил россии.
Досудебное расследование по делу проводят следователи Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Напомним
О подозрении сообщили командующему и начальнику штаба черноморского флота РФ за ракетный удар по Львову 6 июля 2023 года. В результате атаки погибли 9 мирных жителей, повреждено 17 памятников архитектуры в буферной зоне ЮНЕСКО.