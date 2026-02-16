Командуванню чф рф повідомили про підозру за удар по Львову в буферній зоні ЮНЕСКО
Про підозру повідомили командувачу та начальнику штабу чорноморського флоту рф, яких слідство вважає причетними до ракетного удару по Львову 6 липня 2023 року. Унаслідок атаки загинули мирні жителі, а також було пошкоджено об’єкти культурної спадщини в буферній зоні ЮНЕСКО. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру командувачу та начальнику штабу чорноморського флоту рф - адміралу та віцеадміралу, які, за даними слідства, організували і спланували атаку", – йдеться у дописі.
Слідство встановило, що удар здійснили крилатими ракетами морського базування 3М-14 "Калібр", запуск яких виконувався з підводних і надводних кораблів чорноморського флоту у Чорному морі, вказали у прокуратурі.
Як повідомляється, однією з цілей стала житлова забудова Львова. Унаслідок удару загинули 9 мирних жителів. Значних руйнувань зазнали житлові будинки, транспортні засоби та інша цивільна інфраструктура.
Внаслідок атаки рф, як зазначається, також було пошкоджено історичну частину міста. Постраждали 17 пам’яток архітектури місцевого значення, розташованих у межах буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Ці факти розслідуються як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та встановлюються інші представники військового і політичного керівництва рф, причетні до підготовки й віддання відповідних наказів", – сказано у дописі.
Додатково
За наявними даними, від початку повномасштабної агресії рф пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини, у межах відповідних кримінальних проваджень 16 особам повідомлено про підозру. Встановлено понад 100 об’єктів культурної спадщини зі Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що зазнали руйнувань або пошкоджень, зокрема 44 в Одесі, 59 у Львові, а також Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілу Києва російськими військами пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Це перший випадок руйнування святині через воєнні дії з часів Другої світової війни.