Командованию ЧФ РФ сообщили о подозрении за удар по Львову в буферной зоне ЮНЕСКО
Киев • УНН
О подозрении сообщили командующему и начальнику штаба черноморского флота РФ за ракетный удар по Львову 6 июля 2023 года. В результате атаки погибли 9 мирных жителей, повреждено 17 памятников архитектуры в буферной зоне ЮНЕСКО.
О подозрении сообщили командующему и начальнику штаба черноморского флота рф, которых следствие считает причастными к ракетному удару по Львову 6 июля 2023 года. В результате атаки погибли мирные жители, а также были повреждены объекты культурного наследия в буферной зоне ЮНЕСКО. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении командующему и начальнику штаба черноморского флота рф - адмиралу и вице-адмиралу, которые, по данным следствия, организовали и спланировали атаку", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что удар был нанесен крылатыми ракетами морского базирования 3М-14 "Калибр", запуск которых осуществлялся с подводных и надводных кораблей черноморского флота в Черном море, указали в прокуратуре.
Как сообщается, одной из целей стала жилая застройка Львова. В результате удара погибли 9 мирных жителей. Значительные разрушения получили жилые дома, транспортные средства и другая гражданская инфраструктура.
В результате атаки рф, как отмечается, также была повреждена историческая часть города. Пострадали 17 памятников архитектуры местного значения, расположенных в пределах буферной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Эти факты расследуются как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и устанавливаются другие представители военного и политического руководства рф, причастные к подготовке и отдаче соответствующих приказов", – сказано в сообщении.
Дополнительно
По имеющимся данным, с начала полномасштабной агрессии рф повреждено 1685 объектов культурного наследия, в рамках соответствующих уголовных производств 16 лицам сообщено о подозрении. Установлено более 100 объектов культурного наследия из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые подверглись разрушениям или повреждениям, в том числе 44 в Одессе, 59 во Львове, а также Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды на Харьковщине.
Напомним
В результате обстрела Киева российскими войсками повреждены объекты Киево-Печерской лавры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Это первый случай разрушения святыни из-за военных действий со времен Второй мировой войны.