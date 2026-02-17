СБУ и Нацполиция задержали агента рф, взорвавшего автомобиль в Одессе

$43.170.07
Эксклюзив
09:48
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters
17 февраля, 04:45
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотников
17 февраля, 04:57
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках
17 февраля, 05:21
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"
06:12
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине
06:14
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит суд
10:46
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий
16 февраля, 18:03
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство
16 февраля, 14:10
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42
УНН Lite
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите
11:12
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода
16 февраля, 23:14
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошло
16 февраля, 18:54
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрах
16 февраля, 17:06
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
16 февраля, 13:26
СБУ и Нацполиция задержали агента рф, взорвавшего автомобиль в Одессе

Киев • УНН

 • 38 просмотра

СБУ и Нацполиция задержали агента рф, который 16 февраля взорвал автомобиль в Одессе, ранив владельца. 33-летний безработный одессит был завербован через Telegram-каналы и получил инструкции от куратора из россии.

СБУ и Нацполиция задержали агента рф, взорвавшего автомобиль в Одессе

Служба безопасности Украины и Национальная полиция в течение суток задержали агента российских спецслужб, который утром 16 февраля совершил теракт в Одессе, заложив взрывчатку под автомобиль мирного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство и заложил его под днище внедорожника, припаркованного у подъезда многоквартирного дома. В момент подрыва владелец авто находился неподалеку и получил ранения.

Как установили правоохранители, подготовкой теракта занимался 33-летний безработный житель Одессы, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы с предложениями "легкого заработка". После вербовки он получил подробные инструкции от куратора из РФ по изготовлению взрывного устройства из подручных материалов.

Компоненты для бомбы фигурант приобрел в хозяйственных магазинах. Само взрывное устройство он оснастил мобильным телефоном для дистанционного подрыва. После этого агент провел доразведку места, заложил СВУ под автомобиль и установил рядом замаскированный смартфон, через который российские спецслужбы отслеживали ситуацию и осуществили подрыв

- говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители изъяли составляющие для изготовления взрывчатки и мобильные телефоны, с которых он контактировал с куратором из РФ.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативные и следственные действия проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним

16 февраля утром на улице Академика Королева в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Пострадал 56-летний мужчина, он госпитализирован.

