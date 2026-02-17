СБУ и Нацполиция задержали агента рф, взорвавшего автомобиль в Одессе
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция задержали агента рф, который 16 февраля взорвал автомобиль в Одессе, ранив владельца. 33-летний безработный одессит был завербован через Telegram-каналы и получил инструкции от куратора из россии.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция в течение суток задержали агента российских спецслужб, который утром 16 февраля совершил теракт в Одессе, заложив взрывчатку под автомобиль мирного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство и заложил его под днище внедорожника, припаркованного у подъезда многоквартирного дома. В момент подрыва владелец авто находился неподалеку и получил ранения.
Как установили правоохранители, подготовкой теракта занимался 33-летний безработный житель Одессы, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы с предложениями "легкого заработка". После вербовки он получил подробные инструкции от куратора из РФ по изготовлению взрывного устройства из подручных материалов.
Компоненты для бомбы фигурант приобрел в хозяйственных магазинах. Само взрывное устройство он оснастил мобильным телефоном для дистанционного подрыва. После этого агент провел доразведку места, заложил СВУ под автомобиль и установил рядом замаскированный смартфон, через который российские спецслужбы отслеживали ситуацию и осуществили подрыв
Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители изъяли составляющие для изготовления взрывчатки и мобильные телефоны, с которых он контактировал с куратором из РФ.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Оперативные и следственные действия проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним
16 февраля утром на улице Академика Королева в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Пострадал 56-летний мужчина, он госпитализирован.
Российскому генералу объявили подозрение за смертоносный ракетный удар по Киевской телебашне в марте 2022 года16.02.26, 15:18 • 3316 просмотров