СБУ задержала агента гру рф, который готовил удары по киевским ТЭС

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области агента российской военной разведки, который по заданию врага готовил новые ракетные удары по тепловым электростанциям столичного региона. Об этом пишет СБУ, передает УНН.

Подробности

По данным следствия, злоумышленник получил задание скрытно обойти периметр одной из киевских ТЭС и выяснить ее техническое состояние после предварительного обстрела. Во время разведки он должен был в режиме реального времени передавать российским кураторам информацию об увиденном, в частности осуществлять фотофиксацию технологических сооружений и оборудования.

Сотрудники СБУ задержали агента непосредственно во время проведения доразведки вблизи энергообъекта. У него изъяли смартфон, с помощью которого он фотографировал внешнее состояние ТЭС.

Как установило расследование, задание гру рф выполнял 26-летний житель Фастовского района Киевской области, ранее отбывавший наказание за убийство несовершеннолетней девушки. В поле зрения российских спецслужб он попал через телеграм-каналы по поиску так называемых "легких заработков".

За обещание быстрого вознаграждения мужчина согласился корректировать воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киевщины с целью обесточивания и нарушения теплоснабжения значительной части региона.

Во время обыска в телефоне задержанного обнаружили анонимный чат с куратором ГРУ РФ, с которым он общался через функцию исчезающих сообщений.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ и Нацполиция задержали российского агента, который 16 февраля подорвал автомобиль в Одессе, ранив владельца. 33-летний безработный одессит был завербован через Telegram-каналы и получил инструкции от куратора из России.