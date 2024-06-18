Санкційні списки. Чому в Україні не поспішають доповнювати перелік фізичних та юридичних осіб

Розширенням санкційного списку Україна дає привід міжнародним партнерам також запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб. На практиці процедура розширення переліку тих, щодо кого запроваджуються обмежувальні заходи, займає багато часу. Одним із прикладів є діяльність агрохолдингу Сергія Грози та Володимира Науменка GNT Group, компанії з якого фігурують у кримінальних провадженнях про сірий експорт, міжнародних скандалах з американськими кредиторами та порушують заборону на співпрацю з підсанкційними підприємствами, пише УНН.

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій проти росії, введених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь. Обмежувальні заходи діятимуть до 23 червня 2025 року, йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Західні партнери Києва не перший рік запроваджують і продовжують санкції як проти росії, так і проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із країною агресором або тих, що активно співпрацюють із нею. Але для розширення цих списків їм потрібен привід - включення нової особи до санкційних списків в Україні. Адже на сьогодні процедура включення до санкційних списків нових осіб є такою, що спочатку щодо них мають бути запроваджені обмеження на території України. Однак, як показує практика, на території нашої держави продовжують спокійно працювати компанії, які порушують закон про санкції в частині співпраці з підсанкційними компаніями.

За даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, які входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, що наразі має стратегічне значення з погляду наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія вирішила розв'язати широкомасштабну війну.

УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозі та Науменку компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, яка потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року. Така співпраця могла б здивувати якби не той факт, що власницею низки компаній з орбіти одеських бізнесменів є дружина Сергія Грози Тетяна Горбунова. За даними відкритих реєстрів, своїм місцем реєстрації вона вказувала санкт-петербург у росії, що, найімовірніше, свідчить про наявність у неї російського громадянства.

У Раді національної безпеки і оборони України повідомили, що готові розглянути питання введення санкцій щодо Грози, Науменка та їхнього бізнесу після отримання відповідних пропозицій від Служби безпеки України. СБУ є одним з органів, які мають право готувати такого роду документи і, ясна річ, те, хто стане наступним у чорному списку, вони заздалегідь не анонсують - це інформація з обмеженим доступом.

Тут до речі варто згадати, що Гроза місцем своєї реєстрації вказував Кіпр, що дає підстави говорити про наявність у нього подвійного громадянства. Тому внесення його до санкційних списків може стати початком для припинення ймовірної офшорної діяльності компаній бізнесмена за кордоном шляхом внесення його до санкцій США та ЄС.

Крім заборони співпраці з компаніями з російським корінням, підприємства, що входять до структури GNT Group, активно працювали з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

Про активну спільну діяльність компаній, підконтрольних Грозі та Науменку, з компанією Альперіна "Агірос" стало відомо з кількох кримінальних проваджень, у яких вони фігурують. Усі вони стосуються ухилення від сплати податків шляхом сірого експорту зерна на мільйони гривень.

Наприклад, УНН з'ясував, що ТОВ "Агірос" у 2023 році вивезло з "Олімпексу" понад 20 тисяч тонн кукурудзи до Єгипту. Імовірно, це саме те зерно, яке було в заставі за кредитом в американського фонду і про зникнення якого заявляли Гроза та Науменко.

Ба більше, не виключено, що їхня співпраця може тривати й донині. Адже як повідомив детектив БЕБ під час засідання суду в одному з кримінальних проваджень про сірий експорт зерна з терміналу "Олімпекс", злочини на зерновому терміналі тривають.