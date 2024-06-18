Санкційні списки. Чому в Україні не поспішають доповнювати перелік фізичних та юридичних осіб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5524 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65951 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153074 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148955 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123990 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133356 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85310 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93238 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98844 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89709 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22119 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45389 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18532 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24498 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12986 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148957 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222470 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372245 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308216 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416387 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1764 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13032 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31386 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28225 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123992 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Санкційні списки. Чому в Україні не поспішають доповнювати перелік фізичних та юридичних осіб

Київ • УНН

 • 180787 перегляди

Компанії, підконтрольні одеським бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, що входять до агрохолдингу GNT Group, були замішані в кримінальних справах про "сірий" експорт, міжнародні скандали з американськими кредиторами і порушення заборони на співпрацю з підприємствами, що потрапили під санкції.

Санкційні списки. Чому в Україні не поспішають доповнювати перелік фізичних та юридичних осіб

Розширенням санкційного списку Україна дає привід міжнародним партнерам також запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб. На практиці процедура розширення переліку тих, щодо кого запроваджуються обмежувальні заходи, займає багато часу. Одним із прикладів є діяльність агрохолдингу Сергія Грози та Володимира Науменка GNT Group, компанії з якого фігурують у кримінальних провадженнях про сірий експорт, міжнародних скандалах з американськими кредиторами та порушують заборону на співпрацю з підсанкційними підприємствами, пише УНН.

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій проти росії, введених у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь. Обмежувальні заходи діятимуть до 23 червня 2025 року, йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Західні партнери Києва не перший рік запроваджують і продовжують санкції як проти росії, так і проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із країною агресором або тих, що активно співпрацюють із нею. Але для розширення цих списків їм потрібен привід - включення нової особи до санкційних списків в Україні. Адже на сьогодні процедура включення до санкційних списків нових осіб є такою, що спочатку щодо них мають бути запроваджені обмеження на території України. Однак, як показує практика, на території нашої держави продовжують спокійно працювати компанії, які порушують закон про санкції в частині співпраці з підсанкційними компаніями.

За даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння.  На перший погляд непримітні компанії, які входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, що наразі має стратегічне значення з погляду наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія вирішила розв'язати широкомасштабну війну.

УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозі та Науменку компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, яка потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року. Така співпраця могла б здивувати якби не той факт, що власницею низки компаній з орбіти одеських бізнесменів є дружина Сергія Грози Тетяна Горбунова. За даними відкритих реєстрів, своїм місцем реєстрації вона вказувала санкт-петербург у росії, що, найімовірніше, свідчить про наявність у неї російського громадянства.

У Раді національної безпеки і оборони України повідомили, що готові розглянути питання введення санкцій щодо Грози, Науменка та їхнього бізнесу після отримання відповідних пропозицій від Служби безпеки України. СБУ є одним з органів, які мають право готувати такого роду документи і, ясна річ, те, хто стане наступним у чорному списку, вони заздалегідь не анонсують - це інформація з обмеженим доступом.

Тут до речі варто згадати, що Гроза місцем своєї реєстрації вказував Кіпр, що дає підстави говорити про наявність у нього подвійного громадянства. Тому внесення його до санкційних списків може стати початком для припинення ймовірної офшорної діяльності компаній бізнесмена за кордоном шляхом внесення його до санкцій США та ЄС.

Крім заборони співпраці з компаніями з російським корінням, підприємства, що входять до структури GNT Group, активно працювали з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

Про активну спільну діяльність компаній, підконтрольних Грозі та Науменку, з компанією Альперіна "Агірос" стало відомо з кількох кримінальних проваджень, у яких вони фігурують. Усі вони стосуються ухилення від сплати податків шляхом сірого експорту зерна на мільйони гривень.

Наприклад, УНН з'ясував, що ТОВ "Агірос" у 2023 році вивезло з "Олімпексу" понад 20 тисяч тонн кукурудзи до Єгипту. Імовірно, це саме те зерно, яке було в заставі за кредитом в американського фонду і про зникнення якого заявляли Гроза та Науменко.

Ба більше, не виключено, що їхня співпраця може тривати й донині. Адже як повідомив детектив БЕБ під час засідання суду в одному з кримінальних проваджень про сірий експорт зерна з терміналу "Олімпекс", злочини на зерновому терміналі тривають.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Рада Європейського Союзу
Служба безпеки України
Крим
Сполучені Штати
Єгипет
Україна
Севастополь
Кіпр
Київ
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46