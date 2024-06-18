Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Расширением санкционного списка Украина дает повод международным партнерам также вводить санкции против физических и юридических лиц. На практике процедура расширения перечня тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, занимает много времени. Одним из примеров является деятельность агрохолдинга Сергея Грозы и Владимира Науменко GNT Group, компании с которого фигурируют в уголовных производствах о сером экспорте, международных скандалах с американскими кредиторами и нарушающие запрет на сотрудничество с подсанкционными предприятиями, пишет УНН.

Совет Европейского Союза продлил действие санкций против россии, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополь. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2025 года, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Западные партнеры Киева не первый год вводят и продлевают санкции как против россии, так и против физических и юридических лиц, связанных со страной агрессором или активно сотрудничающих с ней. Но для расширения этих списков им нужен повод – включение нового лица в санкционные списки в Украине. Ведь на сегодня процедура включения в санкционные списки новых лиц такова, что сначала в отношении них должны быть введены ограничения на территории Украины. Однако, как показывает практика, на территории нашего государства продолжают спокойно работать компании, нарушающие закон о санкциях в части сотрудничества с подсанкционными компаниями.

По данным УНН, в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия решила развязать широкомасштабную войну.

УНН также выяснил, что подконтрольные Грозе и Науменко компании сотрудничали с корпорацией Black Sea Commodities Trading Limited, попавшей под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года. Такое сотрудничество могло бы удивить если бы не тот факт, что владелицей ряда компаний из орбиты одесских бизнесменов является жена Сергея Грозы Татьяна Горбунова. По данным открытых реестров, своим местом регистрации она указывала санкт-петербург в россии, что, скорее всего, свидетельствует о наличии у нее российского гражданства.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что готовы рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы, Науменко и их бизнеса после получения соответствующих предложений от Службы безопасности Украины. СБУ является одним из органов, имеющих право готовить такого рода документы и, понятное дело, то, кто станет следующим в черном списке, они заранее не анонсируют – это информация с ограниченным доступом.

Здесь кстати стоит вспомнить, что Гроза местом своей регистрации указывал Кипр, что дает основания говорить о наличии у него двойного гражданства. По этому внесение его в санкционные списки может стать началом для прекращения вероятной офшорной деятельности компаний бизнесмена за границей путем внесения его в санкции США и ЕС.

Кроме запрета сотрудничества с компаниями с российскими корнями, предприятия, входящие в структуру GNT Group, активно работали с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.

Об активной совместной деятельности компаний, подконтрольных Грозе и Науменко, с компанией Альперина "Агирос" стало известно из нескольких уголовных производств, в которых они фигурируют. Все они касаются уклонения от уплаты налогов путем серого экспорта зерна на миллионы гривен.

Например, УНН выяснил, что ООО "Агирос" в 2023 году вывезло с "Олимпекса" более 20 тысяч тонн кукурузы в Египет. Вероятно, это именно то зерно, которое было в залоге по кредиту у американского фонда и о пропаже которого заявляли Гроза и Науменко.

Более того, не исключено, что их сотрудничество может продолжаться и по сей день. Ведь как сообщил детектив БЭБ во время заседания суда по одному из уголовных производств о сером экспорте зерна с терминала "Олимпекс", преступления на зерновом терминале продолжаются.