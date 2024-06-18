ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  128622 просмотра
Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

  •  76161 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  122013 просмотра
Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"

Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"

  •  65387 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  115416 просмотра
публикации
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  6816 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  115416 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  122013 просмотра
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  128622 просмотра
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
Эксклюзив

  •  128949 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Упал со сцены во время спектакля: британский актер Иен МакКелен попал в больницу

Упал со сцены во время спектакля: британский актер Иен МакКелен попал в больницу

  •  25504 просмотра
18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

  •  101387 просмотра
Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

17 июня 2024, 08:12  •  103501 просмотра
17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня 2024, 03:07  •  112681 просмотра
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

16 июня 2024, 12:57  •  105293 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 14:10  •  3954 просмотра

Read in English

Компании, подконтрольные одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, входящие в агрохолдинг GNT Group, были замешаны в уголовных делах о "сером" экспорте, международных скандалах с американскими кредиторами и нарушении запрета на сотрудничество с предприятиями, попавшими под санкции.

Расширением санкционного списка Украина дает повод международным партнерам также вводить санкции против физических и юридических лиц. На практике процедура расширения перечня тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, занимает много времени. Одним из примеров является деятельность агрохолдинга Сергея Грозы и Владимира Науменко GNT Group, компании с которого фигурируют в уголовных производствах о сером экспорте, международных скандалах с американскими кредиторами и нарушающие запрет на сотрудничество с подсанкционными предприятиями, пишет УНН.

Совет Европейского Союза продлил действие санкций против россии, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополь. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2025 года, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Западные партнеры Киева не первый год вводят и продлевают санкции как против россии, так и против физических и юридических лиц, связанных со страной агрессором или активно сотрудничающих с ней. Но для расширения этих списков им нужен повод – включение нового лица в санкционные списки в Украине. Ведь на сегодня процедура включения в санкционные списки новых лиц такова, что сначала в отношении них должны быть введены ограничения на территории Украины. Однако, как показывает практика, на территории нашего государства продолжают спокойно работать компании, нарушающие закон о санкциях в части сотрудничества с подсанкционными компаниями.

По данным УНН, в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни.  На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия решила развязать широкомасштабную войну.

УНН также выяснил, что подконтрольные Грозе и Науменко компании сотрудничали с корпорацией Black Sea Commodities Trading Limited, попавшей под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года. Такое сотрудничество могло бы удивить если бы не тот факт, что владелицей ряда компаний из орбиты одесских бизнесменов является жена Сергея Грозы Татьяна Горбунова. По данным открытых реестров, своим местом регистрации она указывала санкт-петербург в россии, что, скорее всего, свидетельствует о наличии у нее российского гражданства.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что готовы рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы, Науменко и их бизнеса после получения соответствующих предложений от Службы безопасности Украины. СБУ является одним из органов, имеющих право готовить такого рода документы и, понятное дело, то, кто станет следующим в черном списке, они заранее не анонсируют – это информация с ограниченным доступом.

Здесь кстати стоит вспомнить, что Гроза местом своей регистрации указывал Кипр, что дает основания говорить о наличии у него двойного гражданства. По этому внесение его в санкционные списки может стать началом для прекращения вероятной офшорной деятельности компаний бизнесмена за границей путем внесения его в санкции США и ЕС.

Кроме запрета сотрудничества с компаниями с российскими корнями, предприятия, входящие в структуру GNT Group, активно работали с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.

Об активной совместной деятельности компаний, подконтрольных Грозе и Науменко, с компанией Альперина "Агирос" стало известно из нескольких уголовных производств, в которых они фигурируют. Все они касаются уклонения от уплаты налогов путем серого экспорта зерна на миллионы гривен.

Например, УНН выяснил, что ООО "Агирос" в 2023 году вывезло с "Олимпекса" более 20 тысяч тонн кукурузы в Египет. Вероятно, это именно то зерно, которое было в залоге по кредиту у американского фонда и о пропаже которого заявляли Гроза и Науменко.

Более того, не исключено, что их сотрудничество может продолжаться и по сей день. Ведь как сообщил детектив БЭБ во время заседания суда по одному из уголовных производств о сером экспорте зерна с терминала "Олимпекс", преступления на зерновом терминале продолжаются.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитикапубликации
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
krymКрым
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
yegipetЕгипет
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь
kiprКипр
kievКиев
polshaПольша
Эксклюзив
В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна
  •  67285 просмотра

В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна

Эксклюзив
Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат
  •  95923 просмотра

Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат

Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС
  •  69640 просмотра

Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС

Эксклюзив
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
  •  128949 просмотра

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Эксклюзив
Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали
  •  117267 просмотра

Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины
17 июня 2024, 12:07  •  119330 просмотра

Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины

Эксклюзив
Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов
17 июня 2024, 10:06  •  118833 просмотра

Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов

Эксклюзив
Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован
17 июня 2024, 08:09  •  112043 просмотра

Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
16 июня 2024, 12:51  •  118216 просмотра

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Эксклюзив
Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня
16 июня 2024, 08:30  •  118462 просмотра

Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня

Популярные

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  115416 просмотра
Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"

Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"

  •  65387 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  122013 просмотра
Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

  •  76161 просмотра
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  128622 просмотра

Публикации

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  6816 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

  •  115416 просмотра
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  122013 просмотра
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  128622 просмотра
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
Эксклюзив

  •  128949 просмотра

Война

Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине

Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине

  •  3630 просмотра
Лубинец показал, как выглядят украинские военные после российского плена

Лубинец показал, как выглядят украинские военные после российского плена

  •  8410 просмотра
Рада поддержала законопроект о передислокации воинских частей - нардеп

Рада поддержала законопроект о передислокации воинских частей - нардеп

  •  11883 просмотра
Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали

Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали

  •  11905 просмотра
Враг усиливает фильтрационные мероприятия на оккупированной Донетчине: названа причина

Враг усиливает фильтрационные мероприятия на оккупированной Донетчине: названа причина

  •  12021 просмотра

политика

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  6500 просмотра
Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине

Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине

  •  3630 просмотра
Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы

Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы

  •  2979 просмотра
Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль

Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль

  •  3580 просмотра
Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility уже в этом месяце - Шмыгаль

Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility уже в этом месяце - Шмыгаль

  •  4951 просмотра

Война

Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине

Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине

  •  3630 просмотра
Лубинец показал, как выглядят украинские военные после российского плена

Лубинец показал, как выглядят украинские военные после российского плена

  •  8410 просмотра
Рада поддержала законопроект о передислокации воинских частей - нардеп

Рада поддержала законопроект о передислокации воинских частей - нардеп

  •  11883 просмотра
Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали

Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали

  •  11905 просмотра
Враг усиливает фильтрационные мероприятия на оккупированной Донетчине: названа причина

Враг усиливает фильтрационные мероприятия на оккупированной Донетчине: названа причина

  •  12021 просмотра

политика

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  6500 просмотра
Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине

Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине

  •  3630 просмотра
Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы

Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы

  •  2979 просмотра
Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль

Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль

  •  3580 просмотра
Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility уже в этом месяце - Шмыгаль

Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility уже в этом месяце - Шмыгаль

  •  4951 просмотра

Новости Бизнеса

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

  •  42445 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  66307 просмотра
В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

17 июня 2024, 10:46  •  67912 просмотра

Экономика

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

  •  6500 просмотра
Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы

Кабмин поручил Минэнерго проводить регулярное информирование населения о состоянии энергосистемы

  •  2979 просмотра
Угроз в части продовольственной безопасности для Украины нет - Минэкономики

Угроз в части продовольственной безопасности для Украины нет - Минэкономики

  •  1626 просмотра
Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль

Правительство расширило сферу действия кредитной программы "5-7-9" - Шмыгаль

  •  3580 просмотра
Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility уже в этом месяце - Шмыгаль

Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility уже в этом месяце - Шмыгаль

  •  4951 просмотра

Киев

Покушение на казахского оппозиционера в Киеве: мужчина в тяжелом состоянии, нападавшего еще ищут

Покушение на казахского оппозиционера в Киеве: мужчина в тяжелом состоянии, нападавшего еще ищут

  •  14700 просмотра
В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший: что известно

В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший: что известно

  •  19600 просмотра
В Киеве задержали женщину с 14-летним сыном, которые причастны к поджогу военных автомобилей

В Киеве задержали женщину с 14-летним сыном, которые причастны к поджогу военных автомобилей

  •  20109 просмотра
Сообщено о подозрении: столичные чиновники присвоили 1,4 млн грн из-за недействительных договоров

Сообщено о подозрении: столичные чиновники присвоили 1,4 млн грн из-за недействительных договоров

  •  40244 просмотра
В Киеве произошла вспышка острой кишечной инфекции: все заболевшие - дети

В Киеве произошла вспышка острой кишечной инфекции: все заболевшие - дети

  •  45558 просмотра