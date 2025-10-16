$41.760.01
Ексклюзив
15:34 • 48 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об'єднання ФК "Металіст 1925" і АМП ФК "Незламні"
Ексклюзив
15:13 • 428 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39 • 15849 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 24185 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 35956 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 58641 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 21381 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38065 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29939 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25188 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
Розбійний напад на інкасаторів у Житомирі: підозрюваного екстрадували з Німеччини до України

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

З Німеччини екстрадували іноземця, підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів у Житомирі у 2019 році. Йому загрожує довічне позбавлення волі, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Розбійний напад на інкасаторів у Житомирі: підозрюваного екстрадували з Німеччини до України

З Німеччини в Україну екстрадували іноземця, який підозрюється у розбійному нападі на інкасаторів, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Житомирська обласна прокуратура забезпечила екстрадицію іноземця з Федеративної Республіки Німеччина до України. Він підозрюється в розбійному нападі на інкасаторів та замаху на вбивство працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 262, ст. 348 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, встановлено, що у вересні 2019 року іноземець разом зі спільником застосувавши вогнепальну зброю, вчинили розбійний напад на поліцейських Управління поліції охорони в Житомирі, які транспортували грошові кошти. Вони поранили одного з працівників поліції та заволоділи табельною вогнепальною зброєю.

Декілька років підозрюваний переховувався за кордоном, уникаючи відповідальності.

Як повідомили в Офісі Генпрокуора, підозрюваного затримали та 13 жовтня 2025 року передали українським правоохоронцям.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення вини, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Стосовно іншого учасника нападу, який також є іноземцем, вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та затримання, у тому числі міжнародного характеру 

- додали в Офісі Генпрокурора.

В Україну з Польщі екстрадували учасника злочинної організації з виготовлення та збуту наркотиків10.10.25, 11:27 • 3426 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Сутички
Державний кордон України
Житомирська область
Німеччина
Україна
Житомир