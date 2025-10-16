Розбійний напад на інкасаторів у Житомирі: підозрюваного екстрадували з Німеччини до України
Київ • УНН
З Німеччини екстрадували іноземця, підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів у Житомирі у 2019 році. Йому загрожує довічне позбавлення волі, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
З Німеччини в Україну екстрадували іноземця, який підозрюється у розбійному нападі на інкасаторів, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Житомирська обласна прокуратура забезпечила екстрадицію іноземця з Федеративної Республіки Німеччина до України. Він підозрюється в розбійному нападі на інкасаторів та замаху на вбивство працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 262, ст. 348 КК України)
Деталі
Зокрема, встановлено, що у вересні 2019 року іноземець разом зі спільником застосувавши вогнепальну зброю, вчинили розбійний напад на поліцейських Управління поліції охорони в Житомирі, які транспортували грошові кошти. Вони поранили одного з працівників поліції та заволоділи табельною вогнепальною зброєю.
Декілька років підозрюваний переховувався за кордоном, уникаючи відповідальності.
Як повідомили в Офісі Генпрокуора, підозрюваного затримали та 13 жовтня 2025 року передали українським правоохоронцям.
Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення вини, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Стосовно іншого учасника нападу, який також є іноземцем, вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та затримання, у тому числі міжнародного характеру
В Україну з Польщі екстрадували учасника злочинної організації з виготовлення та збуту наркотиків10.10.25, 11:27 • 3426 переглядiв