Разбойное нападение на инкассаторов в Житомире: подозреваемого экстрадировали из Германии в Украину
Киев • УНН
Из Германии экстрадировали иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на инкассаторов в Житомире в 2019 году. Ему грозит пожизненное лишение свободы, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Из Германии в Украину экстрадировали иностранца, который подозревается в разбойном нападении на инкассаторов, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Житомирская областная прокуратура обеспечила экстрадицию иностранца из Федеративной Республики Германия в Украину. Он подозревается в разбойном нападении на инкассаторов и покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 262, ст. 348 УК Украины)
Детали
В частности, установлено, что в сентябре 2019 года иностранец вместе с сообщником, применив огнестрельное оружие, совершили разбойное нападение на полицейских Управления полиции охраны в Житомире, которые транспортировали денежные средства. Они ранили одного из сотрудников полиции и завладели табельным огнестрельным оружием.
Несколько лет подозреваемый скрывался за границей, избегая ответственности.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, подозреваемого задержали и 13 октября 2025 года передали украинским правоохранителям.
Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. В случае доказательства вины, ему грозит пожизненное лишение свободы.
В отношении другого участника нападения, который также является иностранцем, принимаются меры для установления его местонахождения и задержания, в том числе международного характера
