12:39 • 15078 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 23259 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 35357 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 57644 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 20933 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 37922 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 29832 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25162 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 35141 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 55300 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Разбойное нападение на инкассаторов в Житомире: подозреваемого экстрадировали из Германии в Украину

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Из Германии экстрадировали иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на инкассаторов в Житомире в 2019 году. Ему грозит пожизненное лишение свободы, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Разбойное нападение на инкассаторов в Житомире: подозреваемого экстрадировали из Германии в Украину

Из Германии в Украину экстрадировали иностранца, который подозревается в разбойном нападении на инкассаторов, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Житомирская областная прокуратура обеспечила экстрадицию иностранца из Федеративной Республики Германия в Украину. Он подозревается в разбойном нападении на инкассаторов и покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 262, ст. 348 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Детали

В частности, установлено, что в сентябре 2019 года иностранец вместе с сообщником, применив огнестрельное оружие, совершили разбойное нападение на полицейских Управления полиции охраны в Житомире, которые транспортировали денежные средства. Они ранили одного из сотрудников полиции и завладели табельным огнестрельным оружием.

Несколько лет подозреваемый скрывался за границей, избегая ответственности.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, подозреваемого задержали и 13 октября 2025 года передали украинским правоохранителям.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. В случае доказательства вины, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В отношении другого участника нападения, который также является иностранцем, принимаются меры для установления его местонахождения и задержания, в том числе международного характера

- добавили в Офисе Генпрокурора.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Государственная граница Украины
Житомирская область
Германия
Украина
Житомир