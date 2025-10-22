російська атака пошкодила енергетичний об'єкт на Одещині, ремонт займе багато часу - ДТЕК
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по енергетичному об'єкту ДТЕК на Одещині 14 200 родин отримали світло після перепідключення. Пошкодження значні, ремонт потребуватиме багато часу.
У ніч на 22 жовтня росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Енергетики повернули світло 14 200 родинам. Для цього вони перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.
Водночас у ДТЕК зазначили, що пошкодження значні, а ремонт потребуватиме багато часу.
Нагадаємо
Через російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру вранці 22 жовтня у Києві та щонайменше 7 областях запровадили екстрені відключення електроенергії.