российская атака повредила энергетический объект в Одесской области, ремонт займет много времени - ДТЭК
Киев • УНН
В результате российского удара по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области 14 200 семей получили свет после переподключения. Повреждения значительны, ремонт потребует много времени.
В ночь на 22 октября россияне нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Энергетики вернули свет 14 200 семьям. Для этого они переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно.
В то же время в ДТЭК отметили, что повреждения значительны, а ремонт потребует много времени.
Напомним
Из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру утром 22 октября в Киеве и по меньшей мере 7 областях ввели экстренные отключения электроэнергии.