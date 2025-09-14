росія не має сил для нового вторгнення з Білорусі, але провокації можливі - ДПСУ

У росії немає потужностей для повторного вторгнення з території білорусі, проте можливі провокації. Про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє УНН.

За його словами, сил і засобів росії в білорусі недостатньо для того, щоб здійснити нове повномасштабне вторгнення в Україну. Утім, не можна виключати провокацій, як уже відбувалося з кадрами ОТРК Іскандер у Калінінграді.

Навіть незважаючи на те, що російських сил на території білорусі зараз недостатньо, щоб зробити якесь повторне повномасштабне вторгнення на територію України, але не можна виключати ані провокації, ані інформаційного впливу, як це, приміром, було зроблено щодо "Іскандерів" і тих кадрів, які поширила росія