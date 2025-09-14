росія не має сил для нового вторгнення з Білорусі, але провокації можливі - ДПСУ

$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 10299 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 21419 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 52283 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 87161 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 72954 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 78513 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 42887 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 78134 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 70855 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40061 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У КНДР можуть стратити за перегляд іноземних серіалів: доповідь ООН
14 вересня, 08:50 • 6574 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45 • 13963 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу
14 вересня, 10:26 • 17001 перегляди
Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро
12:36 • 4728 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві
12:59 • 17519 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
13 вересня, 07:00 • 81440 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
12 вересня, 17:22 • 54023 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек
12 вересня, 15:32 • 52189 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:30 • 78135 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
12 вересня, 14:26 • 49456 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Анналена Бербок
Україна
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45 • 14054 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
13 вересня, 14:46 • 23058 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 14:01 • 70857 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57 • 55635 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
11 вересня, 11:11 • 103956 перегляди
Bild
The Times
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)

росія не має сил для нового вторгнення з Білорусі, але провокації можливі - ДПСУ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що росія не має достатніх потужностей для повторного вторгнення з білорусі. Проте можливі провокації, тому потрібно бути готовими "вчасно відреагувати" на подібні дії ворога.

росія не має сил для нового вторгнення з Білорусі, але провокації можливі - ДПСУ

У росії немає потужностей для повторного вторгнення з території білорусі, проте можливі провокації. Про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, сил і засобів росії в білорусі недостатньо для того, щоб здійснити нове повномасштабне вторгнення в Україну. Утім, не можна виключати провокацій, як уже відбувалося з кадрами ОТРК Іскандер у Калінінграді.

Навіть незважаючи на те, що російських сил на території білорусі зараз недостатньо, щоб зробити якесь повторне повномасштабне вторгнення на територію України, але не можна виключати ані провокації, ані інформаційного впливу, як це, приміром, було зроблено щодо "Іскандерів" і тих кадрів, які поширила росія

- зазначив речник.

Він уточнив, що ці кадри рф поширила для того, щоб демонструвати свою силу та інформаційно впливати на країни Європи, при цьому задача України полягає в оцінці всього, що відбувається, щоб у разі чого вчасно відреагувати на дії ворога.

"Наша задача - оцінювати все, що відбувається на території білорусі, щоб вчасно можна було відреагувати на будь-які дії, які можуть будуть здійснені проти нашої держави", - підсумував Демченко.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD14.09.25, 04:28 • 10222 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Політика
Державний кордон України
Білорусь
Державна прикордонна служба України
НАТО
Іскандер (ОТРК)
Європа
Україна
Польща