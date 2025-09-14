росія не має сил для нового вторгнення з Білорусі, але провокації можливі - ДПСУ
Київ • УНН
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що росія не має достатніх потужностей для повторного вторгнення з білорусі. Проте можливі провокації, тому потрібно бути готовими "вчасно відреагувати" на подібні дії ворога.
У росії немає потужностей для повторного вторгнення з території білорусі, проте можливі провокації. Про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, сил і засобів росії в білорусі недостатньо для того, щоб здійснити нове повномасштабне вторгнення в Україну. Утім, не можна виключати провокацій, як уже відбувалося з кадрами ОТРК Іскандер у Калінінграді.
Навіть незважаючи на те, що російських сил на території білорусі зараз недостатньо, щоб зробити якесь повторне повномасштабне вторгнення на територію України, але не можна виключати ані провокації, ані інформаційного впливу, як це, приміром, було зроблено щодо "Іскандерів" і тих кадрів, які поширила росія
Він уточнив, що ці кадри рф поширила для того, щоб демонструвати свою силу та інформаційно впливати на країни Європи, при цьому задача України полягає в оцінці всього, що відбувається, щоб у разі чого вчасно відреагувати на дії ворога.
"Наша задача - оцінювати все, що відбувається на території білорусі, щоб вчасно можна було відреагувати на будь-які дії, які можуть будуть здійснені проти нашої держави", - підсумував Демченко.
Нагадаємо
12 вересня росія та білорусь розпочали спільні стратегічно-військові навчання "захід-2025". Навчальні "бойові дії" відбуваються в умовах загострення відносин з НАТО після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
