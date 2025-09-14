$41.310.00
Эксклюзив
13:13 • 10558 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08 • 22039 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 52698 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 87589 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 73270 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 78638 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 42974 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 78321 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 70993 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40096 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
публикации
Эксклюзивы
Россия не имеет сил для нового вторжения из Беларуси, но провокации возможны - ГПСУ

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Россия не имеет достаточных мощностей для повторного вторжения из Беларуси. Однако возможны провокации, поэтому нужно быть готовыми "вовремя отреагировать" на подобные действия врага.

Россия не имеет сил для нового вторжения из Беларуси, но провокации возможны - ГПСУ

У россии нет мощностей для повторного вторжения с территории беларуси, однако возможны провокации. Об этом в телеэфире сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, сил и средств россии в беларуси недостаточно для того, чтобы совершить новое полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, нельзя исключать провокаций, как уже происходило с кадрами ОТРК Искандер в Калининграде.

Даже несмотря на то, что российских сил на территории беларуси сейчас недостаточно, чтобы совершить какое-либо повторное полномасштабное вторжение на территорию Украины, но нельзя исключать ни провокации, ни информационного влияния, как это, например, было сделано в отношении "Искандеров" и тех кадров, которые распространила россия

- отметил спикер.

Он уточнил, что эти кадры рф распространила для того, чтобы демонстрировать свою силу и информационно влиять на страны Европы, при этом задача Украины заключается в оценке всего происходящего, чтобы в случае чего вовремя отреагировать на действия врага.

"Наша задача - оценивать все, что происходит на территории беларуси, чтобы вовремя можно было отреагировать на любые действия, которые могут быть совершены против нашего государства", - подытожил Демченко.

Напомним

12 сентября россия и беларусь начали совместные стратегически-военные учения "запад-2025". Учебные "боевые действия" происходят в условиях обострения отношений с НАТО после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

путин и лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом на учениях "запад-2025" - BILD14.09.25, 04:28 • 10263 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Политика
Государственная граница Украины
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
НАТО
9К720 Искандер
Европа
Украина
Польша