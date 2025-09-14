Россия не имеет сил для нового вторжения из Беларуси, но провокации возможны - ГПСУ

У россии нет мощностей для повторного вторжения с территории беларуси, однако возможны провокации. Об этом в телеэфире сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, сил и средств россии в беларуси недостаточно для того, чтобы совершить новое полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, нельзя исключать провокаций, как уже происходило с кадрами ОТРК Искандер в Калининграде.

Даже несмотря на то, что российских сил на территории беларуси сейчас недостаточно, чтобы совершить какое-либо повторное полномасштабное вторжение на территорию Украины, но нельзя исключать ни провокации, ни информационного влияния, как это, например, было сделано в отношении "Искандеров" и тех кадров, которые распространила россия - отметил спикер.

Он уточнил, что эти кадры рф распространила для того, чтобы демонстрировать свою силу и информационно влиять на страны Европы, при этом задача Украины заключается в оценке всего происходящего, чтобы в случае чего вовремя отреагировать на действия врага.

"Наша задача - оценивать все, что происходит на территории беларуси, чтобы вовремя можно было отреагировать на любые действия, которые могут быть совершены против нашего государства", - подытожил Демченко.

Напомним

12 сентября россия и беларусь начали совместные стратегически-военные учения "запад-2025". Учебные "боевые действия" происходят в условиях обострения отношений с НАТО после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

