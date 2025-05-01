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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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росія ігнорує пропозицію припинення вогню, атакувавши Україну 170 дронами – Зеленський

Київ • УНН

 • 4110 перегляди

Зеленський заявив, що рф ігнорує пропозицію США про припинення вогню та атакує Україну. Тільки за ніч росіяни використали 170 дронів, зокрема по Одещині, Київщині, Харківщині.

росія ігнорує пропозицію припинення вогню, атакувавши Україну 170 дронами – Зеленський

Після чергової навали російських БПЛА, в Одесі триває розбір завалів у будинку, а на Харківщині досі рятувальники борються з пожежею. З боку росії продовжується багатоденне ігнорування пропозиції повного припинення вогню. Саме тому потрібен подальший тиск на загарбників, який примусить їх до тиші та до перемовин. Про це ідеться у зверненні, яке було опубліковано на сторінці президента України Володимира Зеленського, передає УНН

Деталі

У дописі президента зазначено, що вже понад 50 днів росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Водночас - нові російські удари по містам і населенним пунктам України.  

Зеленський перелічив, що минулої ночі під ударом були Одеська область, Київська, Сумщина, Кропивницький і область, Харківщина, Черкащина.

На Харківщині досі рятувальники борються з пожежею. Тільки за цю ніч росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більш як сотня – "шахеди".

- наголосив президент України. 

Також Зеленський розповів про наслідки ударів по Одесі, де наразі триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. 

Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. 

- повідомив президент. 

Зеленський нагадав, що росії надсилались українські пропозиції щодо відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. Але країна-агресор відповідає новими обстрілами, новими штурмами.

Президент підкреслив, що на тлі цих подій, потрібен відчутний поштовх для дипломатії.

Потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин. Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну.

- ідеться у дописі президента України.

Він зазначив про важливість міцності української оборони і сил ППО - те, що допоможе врятувати більше життів та швидше гарантувати тривалу безпеку

Нагадаємо

Вночі росіяни атакували Одесу дронами, внаслідок чого загинули двоє людей, п'ятеро поранені. 

Вночі російські війська обстріляли Одеську область, внаслідок чого загинув залізничник.

російські війська атакували Харківщину 28 дронами та 20 КАБами. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, автомобілі та АЗС, постраждали 13 людей, серед яких 8 дітей.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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