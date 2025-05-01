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россия игнорирует предложение о прекращении огня, атаковав Украину 170 дронами – Зеленский

Киев • УНН

 • 2980 просмотра

Зеленский заявил, что рф игнорирует предложение США о прекращении огня и атакует Украину. Только за ночь россияне использовали 170 дронов, в частности по Одесской области, Киевской области, Харьковской области.

россия игнорирует предложение о прекращении огня, атаковав Украину 170 дронами – Зеленский

После очередной волны российских БПЛА, в Одессе продолжается разбор завалов в доме, а в Харьковской области до сих пор спасатели борются с пожаром. Со стороны россии продолжается многодневное игнорирование предложения полного прекращения огня. Именно поэтому нужен дальнейший прессинг на захватчиков, который принудит их к тишине и к переговорам. Об этом говорится в обращении, которое было опубликовано на странице президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН

Детали

В сообщении президента указано, что уже более 50 дней россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. В то же время - новые российские удары по городам и населенным пунктам Украины.  

Зеленский перечислил, что прошлой ночью под ударом были Одесская область, Киевская, Сумская, Кропивницкий и область, Харьковская, Черкасская.

В Харьковской области до сих пор спасатели борются с пожаром. Только за эту ночь россияне применили против Украины 170 дронов, из них более сотни – "шахеды".

- подчеркнул президент Украины. 

Также Зеленский рассказал о последствиях ударов по Одессе, где сейчас продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. 

Ночью в городе было много пожаров. В общем Одессу атаковал 21 беспилотник. 

- сообщил президент. 

Зеленский напомнил, что россии направлялись украинские предложения об отказе от ударов по гражданской инфраструктуре и о длительной тишине в небе, на море и на земле. Но страна-агрессор отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами.

Президент подчеркнул, что на фоне этих событий нужен ощутимый толчок для дипломатии.

Нужен дальнейший прессинг на Россию, который заставит ее к тишине и к переговорам. Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов у России завершать войну.

- говорится в сообщении президента Украины.

Он отметил важность прочности украинской обороны и сил ПВО - то, что поможет спасти больше жизней и быстрее гарантировать длительную безопасность

Напомним

Ночью россияне атаковали Одессу дронами, в результате чего погибли два человека, пятеро ранены. 

Ночью российские войска обстреляли Одесскую область, в результате чего погиб железнодорожник.

российские войска атаковали Харьковскую область 28 дронами и 20 КАБами. В результате обстрелов повреждены дома, автомобили и АЗС, пострадали 13 человек, среди которых 8 детей.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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