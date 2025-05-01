Армія рф атакувала Харківщину 28 дронами та 20 КАБами: 13 поранених, серед них 8 дітей
Київ • УНН
Російські війська атакували Харківщину 28 дронами та 20 КАБами. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, автомобілі та АЗС, постраждали 13 людей, серед яких 8 дітей.
Внаслідок обстрілів російських військ Харківської області за добу постраждали 13 людей, включно з 8 дітьми, ворог застосував 28 ударних БПЛА та 20 КАБів, спричинивши численні пожежі та руйнування, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Загалом по Харкову і області російські війська застосували 28 ударних безпілотників та 20 КАБів. Внаслідок обстрілів постраждали за добу 13 людей, у тому числі 8 дітей
Харків
23:38 – місто Харків. Внаслідок влучання БпЛА типу "Молнія" в АЗС виникла пожежа.
Харківська область
22:35 – Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горів будинок та господарча споруда на площі 150 кв. м.
02:16 – Харківській р-н, село Васищеве. Внаслідок влучання 2 БпЛА типу "Герань" у складську будівлю горіли піддони та пакувальна тара на площі 250 кв. м.
02:10 – Харківській р-н, село Васищеве. Внаслідок влучання 2 БпЛА типу "Герань" спалахнули 2 вантажні автомобілі та конструктивні елементи виробничо-складської будівлі на площі 500 кв. м.
05:20 – Ізюмський р-н, село Гороховатка. Горіла лісова підстилка на площі 700 кв. м.
06:52 – Ізюмський район, місто Балаклія. Внаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" пошкоджено 6 виробничих будівель, адмінкорпус та 6 житлових будинків. Горіли будівельні матеріали на площі 10 кв. м.
06:50 – Харківський р-н, місто Південне. Внаслідок обстрілу 6 БпЛА типу "Герань-2" пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, 5 приватних житлових будинків, 2 неексплуатовані будівлі та 6 автомобілів. Постраждали 13 людей, у тому числі діти.
17:08 – Ізюмський р-н, село Вище Солоне. Внаслідок обстрілу КАБ горіла трава та очерет на площі 1,5 га.
16:28 – Ізюмський р-н, село Піски-Радьківські. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка на площі 3,9 га.
12:45 – Куп'янський р-н, село Новомиколаївка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" горіла лісова підстилка та валежник на площі 800 кв. м.
У Харкові ворожий безпілотник влучив в АЗС, виникла пожежа30.04.25, 23:52 • 5896 переглядiв