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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала Харьковскую область 28 дронами и 20 КАБами: 13 раненых, среди них 8 детей

Киев • УНН

 • 3226 просмотра

Российские войска атаковали Харьковскую область 28 дронами и 20 КАБами. В результате обстрелов повреждены дома, автомобили и АЗС, пострадали 13 человек, среди которых 8 детей.

Армия рф атаковала Харьковскую область 28 дронами и 20 КАБами: 13 раненых, среди них 8 детей

В результате обстрелов российских войск Харьковской области за сутки пострадали 13 человек, включая 8 детей, враг применил 28 ударных БПЛА и 20 КАБов, вызвав многочисленные пожары и разрушения, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

В целом по Харькову и области российские войска применили 28 ударных беспилотников и 20 КАБов. В результате обстрелов пострадали за сутки 13 человек, в том числе 8 детей

- сообщил Синегубов.

Харьков

23:38 – город Харьков. В результате попадания БПЛА типа "Молния" в АЗС возник пожар.

Харьковская область

22:35 – Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела КАБ горел дом и хозяйственная постройка на площади 150 кв. м.

02:16 – Харьковский р-н, село Васищево. В результате попадания 2 БПЛА типа "Герань" в складское здание горели поддоны и упаковочная тара на площади 250 кв. м.

02:10 – Харьковский р-н, село Васищево. В результате попадания 2 БПЛА типа "Герань" загорелись 2 грузовых автомобиля и конструктивные элементы производственно-складского здания на площади 500 кв. м.

05:20 – Изюмский р-н, село Гороховатка. Горела лесная подстилка на площади 700 кв. м.

06:52 – Изюмский район, город Балаклея. В результате попадания БПЛА типа "Шахед" повреждены 6 производственных зданий, админкорпус и 6 жилых домов. Горели строительные материалы на площади 10 кв. м.

06:50 – Харьковский р-н, город Пивденное. В результате обстрела 6 БПЛА типа "Герань-2" поврежден многоквартирный двухэтажный дом, 5 частных жилых домов, 2 неэксплуатируемых здания и 6 автомобилей. Пострадали 13 человек, в том числе дети.

17:08 – Изюмский р-н, село Высшее Соленое. В результате обстрела КАБ горела трава и камыш на площади 1,5 га.

16:28 – Изюмский р-н, село Пески-Радьковские. В результате обстрела КАБ горела лесная подстилка на площади 3,9 га.

12:45 – Купянский р-н, село Новониколаевка. В результате обстрела из РСЗО "Смерч" горела лесная подстилка и валежник на площади 800 кв. м.

В Харькове вражеский беспилотник попал в АЗС, возник пожар30.04.25, 23:52 • 5832 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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