Рішення Брюсселя про готовність України до переговорів про членство затьмарено опозицією Угорщини - ЗМІ

Угорський уряд через "побоювання", що Україна не готова приєднатися до блоку, "наразі блокує" крок щодо початку переговорів про вступ до ЄС, з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє Euronews, пише УНН.

"Дипломатичні джерела кажуть, що Угорщина загрожує зірвати початок переговорів про вступ", - пише видання.

Деталі

Видання вказує, що Європейська комісія повідомила державам-членам ЄС, що і Україна, і Молдова відповідають необхідним критеріям для початку офіційних переговорів щодо їхнього вступу до блоку.

Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС: Київ очікує старту перемовин уже цього місяця

Україна завершила "реформи, пов'язані з придушенням олігархів та корупції, а також захистом прав своїх національних меншин", підтвердив у п'ятницю представник Єврокомісії.

"Хоча це означає, що початок переговорів має бути неминучим, дипломатичні джерела повідомляють, що угорський уряд зараз блокує цей крок через побоювання, що Україна не готова приєднатися до блоку з 27 країн", - вказує видання.

Перш ніж розпочнуться переговори, держави-члени повинні одноголосно затвердити переговорну рамку, у якій викладаються "принципи та орієнтири, які направлятимуть переговори Брюсселя про вступ як з Києвом, так і з Кишиневом", а також підтримати скликання міжурядової конференції, засідання, на якому переговори розпочинаються, зазначає видання.

Посли ЄС обговорять переговорні рамки про вступ України та Молдови 12 червня - Euractiv

"Тепер рішення знаходиться в руках держав-членів", - заявив представник Єврокомісії.

У грудні минулого року Єврокомісія заявила, що переговори про членство з обома країнами можуть розпочатися, щойно буде вирішено невирішені питання у їхніх поточних реформах. Тоді проти цього рішення рішуче виступив угорський уряд Віктора Орбана, який, як вказано, "висловив стурбованість щодо рівня корупції в країні та відсутності заходів щодо захисту прав угорської меншини у прикордонному регіоні Закарпаття". Держави-члени змогли завадити опозиційній кампанії Орбана, тактично попросивши його залишити кімнату під час голосування.

З того часу уряд президента Зеленського, вказує видання, "зробив захист прав національних меншин своїм пріоритетом у спробі умиротворити Будапешт, у тому числі шляхом внесення поправок до законів, що дозволяють надавати освіту мовами меншин".

"Але оскільки процес вступу сповнений кроків, які вимагають одностайної підтримки лідерів, країни-члени мають кілька можливостей зірвати цей процес", - пише видання.

У листі, адресованому міністру закордонних справ Бельгії Адже Лябіб, уряд якої нині головує в Раді ЄС, 12 держав-членів закликали розпочати переговори про вступ до кінця червня.

"Оскільки уряд Орбана з липня має стати головуючим у Раді ЄС, що дасть йому право визначати порядок денний та головувати на міністерських зустрічах, міністри ЄС побоюються, що переговори можуть бути ще більше зірвані, якщо Угорщина не поступиться до кінця червня", - вказує видання.

Представник угорського уряду, як вказано, повідомив Euronews минулого тижня, що "їхня увага повністю зосереджена на доопрацюванні переговорної рамки".

Реагуючи на рішення, ухвалене в п'ятницю, віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанишіна заявила у X, що "з нетерпінням чекає" на рішення країн-членів ЄС щодо переговорної рамки та "фактичного початку переговорів про вступ".

Діалог та робота щодо зустрічі Орбана і Зеленського триває - Стефанішина