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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  34004 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
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Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
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Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

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СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
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Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Дипломатические источники говорят, что Венгрия грозит сорвать начало переговоров о вступлении, пишут СМИ.

политика •   •  2474 просмотра
Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,225 миллиарда долларов, включая боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны, патрульные катера, противотанковое оружие и другое оборудование.

Война •   •  3330 просмотра
Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА

Впервые в Украине сформирован государственный заказ на научные разработки: Министерство цифровой трансформации определило 25 технических задач и тем для работы исследователей, включая навигационные системы для БпЛА, распознавание объектов с помощью ИИ и технологию использования водородного топлива.

Общество •   •  3383 просмотра
Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА

С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн

С января по май 2024 года таможенная служба Украины выявила 4 265 нарушений на общую сумму 10,8 млрд грн, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экономика •   •  3397 просмотра
С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн

Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса

На июльском саммите НАТО, Украина ожидает четких решений о членстве в Альянсе и укреплении своей системы противовоздушной обороны благодаря новым системам ПВО Patriot.

политика •   •  4049 просмотра
Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса

Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO

По данным энергетической компании YASNO, лучше включать мощные электроприборы в дневные часы. Тогда недостаток электроэнергии прокрывает генерация от солнечных электростанций.

Общество •   •  4374 просмотра
Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO

В мае НБУ оштрафовал три банка на сумму почти 55 млн гривен

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ЧВК/ФТ) в мае 2024 года применил к трем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия.

Экономика •   •  4914 просмотра
В мае НБУ оштрафовал три банка на сумму почти 55 млн гривен

Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда

Пожар на промышленном объекте в Киевской области, вызванный российской атакой, по состоянию на 14:30 7 июня все ликвидируют. В тушении задействованы робот и два пожарных поезда.

Война •   •  10862 просмотра
Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и в договорились продолжить программу взаимных визитов к военнопленным, обмена письмами от родственников и заключенных, а также обмена теплой одеждой и медикаментами для военнопленных.

Общество •   •  33893 просмотра
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Mirage 2000-современные и эффективные самолеты, но F - 16 для Украины сейчас является приоритетным типом, - Евлаш

Mirage 2000-это современный и эффективный самолет, но приоритетным типом для Украины остается F-16, который, как ожидается, вскоре прибудет с ракетами для эффективного выполнения боевых задач.

Война •   •  10563 просмотра
Mirage 2000-современные и эффективные самолеты, но F - 16 для Украины сейчас является приоритетным типом, - Евлаш