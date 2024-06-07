Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ

Венгерское правительство из-за "опасений", что Украина не готова присоединиться к блоку, "в настоящее время блокирует" шаг по началу переговоров о вступлении в ЕС, со ссылкой на дипломатические источники сообщает Euronews, пишет УНН.

"Дипломатические источники говорят, что Венгрия грозит сорвать начало переговоров о вступлении", - пишет издание.

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Издание указывает, что Европейская комиссия сообщила государствам-членам ЕС, что и Украина, и Молдова соответствуют необходимым критериям для начала официальных переговоров по их вступлению в блок.

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Украина завершила "реформы, связанные с подавлением олигархов и коррупции, а также защитой прав своих национальных меньшинств", подтвердил в пятницу представитель Еврокомиссии.

"Хотя это означает, что начало переговоров должно быть неизбежным, дипломатические источники сообщают, что венгерское правительство сейчас блокирует этот шаг из-за опасений, что Украина не готова присоединиться к блоку из 27 стран", - указывает издание.

Прежде чем начнутся переговоры, государства-члены должны единогласно утвердить переговорную рамку, в которой излагаются "принципы и ориентиры, которые будут направлять переговоры Брюсселя о вступлении как с Киевом, так и с Кишиневом", а также поддержать созыв межправительственной конференции, заседание, на котором переговоры начинаются, отмечает издание.

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"Теперь решение находится в руках государств-членов", - заявил представитель Еврокомиссии.

В декабре прошлого года Еврокомиссия заявила, что переговоры о членстве с обеими странами могут начаться, как только будут решены нерешенные вопросы в их текущих реформах. Тогда против этого решения решительно выступило венгерское правительство Виктора Орбана, которое, как указано, "выразило обеспокоенность относительно уровня коррупции в стране и отсутствия мер по защите прав венгерского меньшинства в приграничном регионе Закарпатья". Государства-члены смогли помешать оппозиционной кампании Орбана, тактически попросив его покинуть комнату во время голосования.

С тех пор правительство президента Зеленского, указывает издание, "сделало защиту прав национальных меньшинств своим приоритетом в попытке умиротворить Будапешт, в том числе путем внесения поправок в законы, позволяющие предоставлять образование языкам меньшинств".

"Но поскольку процесс вступления полон шагов, которые требуют единогласной поддержки лидеров, страны-члены имеют несколько возможностей сорвать этот процесс", - пишет издание.

В письме, адресованном министру иностранных дел Бельгии Адже Лябиб, правительство которой сейчас председательствует в Совете ЕС, 12 государств-членов призвали начать переговоры о вступлении до конца июня.

"Поскольку правительство Орбана с июля должно стать председательствующим в Совете ЕС, что даст ему право определять повестку дня и председательствовать на министерских встречах, министры ЕС опасаются, что переговоры могут быть еще больше сорваны, если Венгрия не уступит до конца июня", - указывает издание.

Представитель венгерского правительства, как указано, сообщил Euronews на прошлой неделе, что"их внимание полностью сосредоточено на доработке переговорной рамки".

Реагируя на решение, принятое в пятницу, вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила в X, что "с нетерпением ждет" решения стран-членов ЕС относительно переговорной рамки и "фактического начала переговоров о вступлении".

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