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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Послы ЕС обсудят переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы 12 июня - Euractiv

Послы ЕС обсудят переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы 12 июня - Euractiv

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 11:39  •  9050 просмотра

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Ожидается, что послы ЕС официально обсудят рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в следующую среду, 12 июня, после того, как Европейская комиссия подтвердила, что обе страны внедрили необходимые реформы для начала официальных переговоров о вступлении.

Послы стран-членов ЕС, как ожидается, вернутся к обсуждению вопроса переговорных рамок для Украины и Молдовы для вступления в ЕС в следующую среду, 12 июня, со ссылкой на источники сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

В пятницу, 7 июня, Европейская комиссия заявила, что и Украина, и Молдова достаточно готовы к официальному открытию переговоров о вступлении в ЕС.

Еврокомиссия, как отмечается, подтвердила послам ЕС, что Украина полностью выполнила все четыре, а Молдова все три шага по реформам, чтобы начать официальные переговоры, о чем сообщили люди, близкие к переговорам.

Конкретно для Украины это, как сообщается, включает антикоррупционные меры, ограничения политического лоббирования, правила относительно деклараций об имуществе государственных служащих и защиту языков национальных меньшинств.

"Еврокомиссия и страны-члены, которые дружественно настроены относительно расширения, настаивали на начале официальных переговоров в этом месяце, чтобы дать обеим странам положительный сигнал относительно их пути в ЕС", - пишет издание.

Почти все 27 государств-членов поддерживают проведение первой межправительственной конференции (IGC), которая бы дала начало официальным переговорам, когда министры по делам ЕС, как ожидается, встретятся 25 июня, пишет издание.

Но перед этим страны-члены ЕС, отмечает издание, должны согласовать переговорные рамки для обеих стран, "шаг, который Венгрия откладывает в отношении Украины уже некоторое время, ссылаясь на беспокойство относительно отношения Киева к венгерскому меньшинству в стране".

Председательствующая в ЕС Бельгия заявила, что работает над подготовкой обоих IGC, которые состоятся 25 июня в Люксембурге, если между государствами-членами будет достигнуто соглашение, пишет издание.

Хотя сегодня не ожидается никаких решений по этим рамкам, дипломаты ЕС заявили, что этот вопрос будет обсуждаться во внутренних рабочих группах, и ожидается, что послы ЕС вернутся для официального обсуждения этого вопроса на следующей неделе, в среду (12 июня)

- пишет издание.

Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Киев ожидает старта переговоров уже в этом месяце7 июня 2024, 10:45 • 9262 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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