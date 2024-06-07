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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Киев ожидает старта переговоров уже в этом месяце

Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Киев ожидает старта переговоров уже в этом месяце

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 10:45  •  5882 просмотра

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Европейская комиссия рекомендовала ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной в этом месяце, поскольку Украина выполнила все дополнительные меры и продолжает систематические усилия по вступлению в ЕС на фоне войны с российской агрессией.

Европейская комиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, в правительстве ожидают старта переговоров уже в этом месяце, сообщил в пятницу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Благодарны за положительную оценку нашего евроинтеграционного прогресса. В озвученном заключении ЕК говорится о том, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы. Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг - начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце

- написал Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства подчеркнул, что "украинский народ ежедневно борется за право быть в кругу европейской семьи в войне против российского агрессора".

Дополнение

Как сообщило ранее сегодня Financial Times со ссылкой на источники, "Европейская комиссия рекомендовала, чтобы ЕС начал переговоры о вступлении с Украиной в этом месяце".

Как указывает Euractiv, Европейская комиссия заявила 7 июня, что и Украина, и Молдова "достаточно готовы к официальному открытию переговоров о вступлении в ЕС".

"В пятницу на встрече послов стран-членов было сообщено, что Украина теперь соответствует ранее невыполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничения политического лоббирования, правила относительно деклараций об имуществе государственных служащих и защиту языков, которыми пользуются национальные меньшинства", - сообщает FT.

Euractiv отмечает со ссылкой на источники, что"Еврокомиссия подтвердила послам ЕС, что Украина полностью выполнила все четыре, а Молдова - все три своих шага по реформам, чтобы начать официальные переговоры".

Как отмечает FT, "Еврокомиссия настаивает на начале официальных переговоров с Киевом и Кишиневом, столицей Молдовы, в этом месяце, чтобы дать обеим странам положительный сигнал относительно их стремлений к ЕС".

Грузия, которая в последние недели приняла закон об "иностранных агентах" вопреки предупреждениям Брюсселя, как сообщается, не получила зеленого света.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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