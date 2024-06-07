Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС: Київ очікує старту перемовин уже цього місяця
Київ • УНН
Європейська комісія рекомендувала ЄС почати переговори про вступ з Україною в цьому місяці, оскільки Україна виконала всі додаткові заходи.
Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС, в уряді очікують старту перемовин уже цього місяця, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС. Вдячні за позитивну оцінку нашого євроінтеграційного прогресу. В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок - початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця
Очільник уряду наголосив, що "український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора".
Доповнення
Як повідомило раніше сьогодні Fianancial Times з посиланням на джерела, "Європейська комісія рекомендувала, щоб ЄС розпочав переговори про вступ з Україною цього місяця".
Як вказує Euractiv, Європейська комісія заявила 7 червня, що і Україна, і Молдова "достатньо готові до офіційного відкриття переговорів про вступ до ЄС".
"У п’ятницю на зустрічі послів країн-членів було повідомлено, що Україна тепер відповідає раніше невиконаним критеріям, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила щодо декларацій про майно державних службовців і захист мов, якими користуються національні меншини", - повідомляє FT.
Euractiv зазначає з посиланням на джерела, що "Єврокомісія підтвердила послам ЄС, що Україна повністю виконала всі чотири, а Молдова - всі три свої кроки щодо реформ щоб розпочати офіційні переговори".
Як зазначає FT, "Єврокомісія наполягає на початку офіційних переговорів із Києвом і Кишиневом, столицею Молдови, цього місяця, щоб дати обом країнам позитивний сигнал щодо їхніх прагнень до ЄС".
Грузія, яка останніми тижнями ухвалила закон про "іноземних агентів" всупереч попередженням Брюсселя, як повідомляється, не отримала зеленого світла.