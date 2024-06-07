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Посли ЄС обговорять переговорні рамки про вступ України та Молдови 12 червня - Euractiv

Посли ЄС обговорять переговорні рамки про вступ України та Молдови 12 червня - Euractiv

Київ • УНН

 • 22523 перегляди

Очікується, що посли ЄС офіційно обговорять рамки переговорів про вступ України та Молдови до ЄС наступної середи, 12 червня, після того, як Європейська комісія підтвердила, що обидві країни впровадили необхідні реформи для початку офіційних переговорів про вступ.

Посли країн-членів ЄС, як очікується, повернуться до обговорення питання переговорних рамок для України та Молдови для вступу до ЄС у наступну середу, 12 червня, з посиланням на джерела повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю, 7 червня, Європейська комісія заявила, що і Україна, і Молдова достатньо готові до офіційного відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Єврокомісія, як зазначається, підтвердила послам ЄС, що Україна повністю виконала всі чотири, а Молдова всі три кроки щодо реформ, щоб розпочати офіційні переговори, про що повідомили люди, близькі до переговорів.

Конкретно для України це, як повідомляється, включає антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила щодо декларацій про майно державних службовців і захист мов національних меншин.

"Єврокомісія та країни-члени, які дружньо налаштовані щодо розширення, наполягали на початку офіційних переговорів цього місяця, щоб дати обом країнам позитивний сигнал щодо їхнього шляху до ЄС", - пише видання.

Майже всі 27 держав-членів підтримують проведення першої міжурядової конференції (IGC), яка б дала початок офіційним переговорами, коли міністри у справах ЄС, як очікується, зустрінуться 25 червня, пише видання.

Але перед цим країни-члени ЄС, зауважує видання, мають узгодити переговорні рамки для обох країн, "крок, який Угорщина відкладає щодо України вже деякий час, посилаючись на занепокоєння щодо ставлення Києва до угорської меншини в країні".

Головуюча у ЄС Бельгія заявила, що працює над підготовкою обох IGC, які відбудуться 25 червня в Люксембурзі, якщо між державами-членами буде досягнуто згоди, пише видання.

Хоча сьогодні не очікується жодного рішення щодо цих рамок, дипломати ЄС заявили, що це питання обговорюватиметься у внутрішніх робочих групах, і очікується, що посли ЄС повернуться для офіційного обговорення цього питання наступного тижня, у середу (12 червня)

- пише видання.

Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС: Київ очікує старту перемовин уже цього місяця07.06.24, 13:45 • 21156 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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