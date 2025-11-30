рф розгортає масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів - СЗР
Київ • УНН
володимир путін підписав стратегію держнацполітики до 2036 року, що передбачає формування однорідної громадянської ідентичності та інтеграцію окупованих українських територій. Документ спрямований на масштабну русифікацію та усунення української національної свідомості.
володимир путін підписав указ про нову стратегію державної національної політики росії до 2036 року. Документ передбачає формування однорідної громадянської ідентичності та інтеграцію тимчасово окупованих українських територій через масштабні пропагандистські програми. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
У центрі стратегії - концепція росії як "держави-цивілізації". кремль ставить за мету, щоб до 2036 року 95% населення країни ідентифікували себе "русскими", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросло до 85%. Документ визначає ці цілі як частину політики формування "однорідної" громадянської ідентичності.
Стратегія також приділяє увагу так званим "внутрішнім загрозам", серед яких – русофобія, викривлення історії, дії "недружніх країн" та ризики появи етнічних анклавів. Кремль заявляє про плани зменшувати конфлікти на національному та релігійному ґрунті, активізуючи використання соцмереж і відеоплатформ для просування "традиційних цінностей".
Ключовим елементом стратегії є інтеграція окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм, спрямованих на усунення проявів української національної свідомості, закріплення статусу російської мови та посилення загальноросійської ідентичності.
У документі підкреслюється курс на пришвидшену русифікацію населення та витіснення української ідентичності з інформаційного й культурного простору цих територій.
Стратегія передбачає також формування за кордоном "об’єктивного" образу росії як демократичної та правової держави. Її реалізація може призвести до подальшого звуження прав національних меншин і посилення контролю над інформаційним середовищем усередині країни.
росія офіційно закріплює політику тотальної русифікації українців на тимчасово окупованих територіях, ухваливши стратегію нацполітики до 2036 року. Документ передбачає залучення 2,5 млн мешканців до "загальноросійських заходів" та збільшення ролі російської мови.