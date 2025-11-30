рф розгортає масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів - СЗР

$42.190.00
48.870.00
ukenru
15:17 • 5202 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 11735 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 15159 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 18556 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 28093 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 37260 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 30391 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 26742 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23577 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 18012 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.2м/с
84%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктівPhoto30 листопада, 08:42 • 9484 перегляди
The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни30 листопада, 09:03 • 10373 перегляди
У Бангладеш лідерка опозиції Халеда у критичному стані: її син заявляє, що не може повернутися на батьківщину 30 листопада, 09:19 • 5556 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви30 листопада, 09:40 • 13250 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo30 листопада, 10:31 • 11199 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 31641 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 78483 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 62007 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 70280 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 68726 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Ізраїль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 31641 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 41193 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 58256 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 77668 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 109177 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Facebook

рф розгортає масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів - СЗР

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

володимир путін підписав стратегію держнацполітики до 2036 року, що передбачає формування однорідної громадянської ідентичності та інтеграцію окупованих українських територій. Документ спрямований на масштабну русифікацію та усунення української національної свідомості.

рф розгортає масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів - СЗР
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

володимир путін підписав указ про нову стратегію державної національної політики росії до 2036 року. Документ передбачає формування однорідної громадянської ідентичності та інтеграцію тимчасово окупованих українських територій через масштабні пропагандистські програми. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

У центрі стратегії - концепція росії як "держави-цивілізації". кремль ставить за мету, щоб до 2036 року 95% населення країни ідентифікували себе "русскими", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросло до 85%. Документ визначає ці цілі як частину політики формування "однорідної" громадянської ідентичності.

Стратегія також приділяє увагу так званим "внутрішнім загрозам", серед яких – русофобія, викривлення історії, дії "недружніх країн" та ризики появи етнічних анклавів. Кремль заявляє про плани зменшувати конфлікти на національному та релігійному ґрунті, активізуючи використання соцмереж і відеоплатформ для просування "традиційних цінностей".

Ключовим елементом стратегії є інтеграція окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм, спрямованих на усунення проявів української національної свідомості, закріплення статусу російської мови та посилення загальноросійської ідентичності.

У документі підкреслюється курс на пришвидшену русифікацію населення та витіснення української ідентичності з інформаційного й культурного простору цих територій.

Стратегія передбачає також формування за кордоном "об’єктивного" образу росії як демократичної та правової держави. Її реалізація може призвести до подальшого звуження прав національних меншин і посилення контролю над інформаційним середовищем усередині країни.

Нагадаємо

росія офіційно закріплює політику тотальної русифікації українців на тимчасово окупованих територіях, ухваливши стратегію нацполітики до 2036 року. Документ передбачає залучення 2,5 млн мешканців до "загальноросійських заходів" та збільшення ролі російської мови.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Служба зовнішньої розвідки України
Херсонська область
Україна