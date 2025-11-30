рф разворачивает масштабную русификацию временно оккупированных регионов - СВР
Киев • УНН
владимир путин подписал стратегию государственной национальной политики до 2036 года, предусматривающую формирование однородной гражданской идентичности и интеграцию оккупированных украинских территорий. Документ направлен на масштабную русификацию и устранение украинского национального самосознания.
владимир путин подписал указ о новой стратегии государственной национальной политики россии до 2036 года. Документ предусматривает формирование однородной гражданской идентичности и интеграцию временно оккупированных украинских территорий через масштабные пропагандистские программы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
В центре стратегии – концепция россии как "государства-цивилизации". кремль ставит целью, чтобы к 2036 году 95% населения страны идентифицировали себя "русскими", а позитивное восприятие межнациональных отношений выросло до 85%. Документ определяет эти цели как часть политики формирования "однородной" гражданской идентичности.
Стратегия также уделяет внимание так называемым "внутренним угрозам", среди которых – русофобия, искажение истории, действия "недружественных стран" и риски появления этнических анклавов. Кремль заявляет о планах уменьшать конфликты на национальной и религиозной почве, активизируя использование соцсетей и видеоплатформ для продвижения "традиционных ценностей".
Ключевым элементом стратегии является интеграция оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. россия планирует масштабное развертывание пропагандистских программ, направленных на устранение проявлений украинского национального самосознания, закрепление статуса русского языка и усиление общероссийской идентичности.
В документе подчеркивается курс на ускоренную русификацию населения и вытеснение украинской идентичности из информационного и культурного пространства этих территорий.
Стратегия предусматривает также формирование за рубежом "объективного" образа россии как демократического и правового государства. Ее реализация может привести к дальнейшему сужению прав национальных меньшинств и усилению контроля над информационной средой внутри страны.
Напомним
россия официально закрепляет политику тотальной русификации украинцев на временно оккупированных территориях, приняв стратегию нацполитики до 2036 года. Документ предусматривает привлечение 2,5 млн жителей к "общероссийским мероприятиям" и увеличение роли русского языка.