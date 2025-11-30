рф разворачивает масштабную русификацию временно оккупированных регионов - СВР

$42.190.00
48.870.00
ukenru
15:17 • 3248 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
11:44 • 10106 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 13979 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 17507 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 27190 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 36827 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 29990 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26603 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23481 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17942 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
85%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Турции не могут отбуксировать подорванный танкер KAIROS: зафиксирован масштабный разлив нефтепродуктовPhoto30 ноября, 08:42 • 7872 просмотра
The Washington Post: администрация Трампа на следующей неделе усилит давление на Зеленского для достижения соглашения по войне30 ноября, 09:03 • 9106 просмотра
В Бангладеш лидер оппозиции Халеда в критическом состоянии: ее сын заявляет, что не может вернуться на родину30 ноября, 09:19 • 4032 просмотра
Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву30 ноября, 09:40 • 12385 просмотра
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрываVideo30 ноября, 10:31 • 10387 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 30643 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 77739 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 61394 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 69654 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 68085 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вышгород
Израиль
Гонконг
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 30645 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 40836 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 57957 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 77378 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 108906 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Facebook

рф разворачивает масштабную русификацию временно оккупированных регионов - СВР

Киев • УНН

 • 334 просмотра

владимир путин подписал стратегию государственной национальной политики до 2036 года, предусматривающую формирование однородной гражданской идентичности и интеграцию оккупированных украинских территорий. Документ направлен на масштабную русификацию и устранение украинского национального самосознания.

рф разворачивает масштабную русификацию временно оккупированных регионов - СВР
Фото: Служба внешней разведки Украины

владимир путин подписал указ о новой стратегии государственной национальной политики россии до 2036 года. Документ предусматривает формирование однородной гражданской идентичности и интеграцию временно оккупированных украинских территорий через масштабные пропагандистские программы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

В центре стратегии – концепция россии как "государства-цивилизации". кремль ставит целью, чтобы к 2036 году 95% населения страны идентифицировали себя "русскими", а позитивное восприятие межнациональных отношений выросло до 85%. Документ определяет эти цели как часть политики формирования "однородной" гражданской идентичности.

Стратегия также уделяет внимание так называемым "внутренним угрозам", среди которых – русофобия, искажение истории, действия "недружественных стран" и риски появления этнических анклавов. Кремль заявляет о планах уменьшать конфликты на национальной и религиозной почве, активизируя использование соцсетей и видеоплатформ для продвижения "традиционных ценностей".

Ключевым элементом стратегии является интеграция оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. россия планирует масштабное развертывание пропагандистских программ, направленных на устранение проявлений украинского национального самосознания, закрепление статуса русского языка и усиление общероссийской идентичности.

В документе подчеркивается курс на ускоренную русификацию населения и вытеснение украинской идентичности из информационного и культурного пространства этих территорий.

Стратегия предусматривает также формирование за рубежом "объективного" образа россии как демократического и правового государства. Ее реализация может привести к дальнейшему сужению прав национальных меньшинств и усилению контроля над информационной средой внутри страны.

Напомним

россия официально закрепляет политику тотальной русификации украинцев на временно оккупированных территориях, приняв стратегию нацполитики до 2036 года. Документ предусматривает привлечение 2,5 млн жителей к "общероссийским мероприятиям" и увеличение роли русского языка.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Служба внешней разведки Украины
Херсонская область
Украина