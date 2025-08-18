рф атакувала 4 балістичними "Іскандерами", 88 зі 140 ворожих дронів знешкоджено - ПС ЗСУ
Київ • УНН
росія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши чотири балістичні ракети "Іскандер-М" та 140 дронів. Сили ППО знешкодили 88 безпілотників, але зафіксовано влучання ракет та дронів у 25 локаціях шести областей.
росія вночі запустила по Україні чотири балістичні ракети і 140 дронів, знешкоджено 88 безпілотників, але сталося влучання ворожих ракет та ударних дронів у 6 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 серпня (із 21.00 17 серпня) ворог атакував 4-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" (із районів - Таганрог, Міллерово, Курськ), а також та 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у рф, Чауда на ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині
