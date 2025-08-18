рф атаковала 4 баллистическими "Искандерами", 88 из 140 вражеских дронов обезврежены - ВС ВСУ
Киев • УНН
Россия совершила массированную атаку на Украину, запустив четыре баллистические ракеты «Искандер-М» и 140 дронов. Силы ПВО обезвредили 88 беспилотников, но зафиксированы попадания ракет и дронов в 25 локациях шести областей.
россия ночью запустила по Украине четыре баллистические ракеты и 140 дронов, обезврежено 88 беспилотников, но произошло попадание вражеских ракет и ударных дронов в 6 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 августа (с 21.00 17 августа) враг атаковал 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из районов - Таганрог, Миллерово, Курск), а также 140-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, Чауда на ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны
Зафиксированы попадания вражеских ракет и ударных БпЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях