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Рада ЄС схвалила угоду про про міграцію та притулок, незважаючи на опозицію з боку Польщі та Угорщини

Рада ЄС схвалила угоду про про міграцію та притулок, незважаючи на опозицію з боку Польщі та Угорщини

Київ • УНН

 • 19569 перегляди

Рада Європейського Союзу ухвалила низку правил, що реформують всю систему надання притулку на континенті, при цьому Польща та Угорщина проголосували проти всього пакету законів.

Рада країн Європейського Союзу ухвалила набір правил, що реформують всю систему надання притулку на континенті. Проти всього пакету законів проголосували Польща та Угорщина. Про це передає УНН із посиланням на портал Європейської Ради та Euronews.

Деталі

Європейський Союз завершив схвалення реформ міграційної політики та політики притулку.

Відповідний пакт обговорювався протягом багатьох років, і нарешті у квітні Європейський Парламент дав зелене світло угоді. Сьогодні держави-члени ЄС також схвалили запропонований набір правил. 

"Пакт про надання притулку та міграцію забезпечить справедливішу та міцнішу міграційну систему, яка має конкретні зміни на місцях. Нові правила зроблять європейську систему надання притулку більш ефективною та посилять солідарність між державами-членами. Європейський Союз також продовжуватиме тісну співпрацю з третіми країнами для подолання основних причин нелегальної міграції", зазначає прес-реліз Європейської Ради.

Для ЄС шлях до фінішної прямої був зовсім не простим: ідея мати загальний, передбачуваний набір правил для роботи з нелегально прибулими шукачами притулку виникла після міграційної кризи 2015-2016 років, яка перевернула це питання перетворилося на політичну вибухівку, яка розділила країни на гостро ворогуючі табори.

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Південні країни-члени скаржилися на те, що їх перевантажили та залишили на самоті. Західні та північні країни закликали до посилення підзвітності та дотримання правил на зовнішніх кордонах, у той час як східні держави чинили опір будь-яким ініціативам, схожим на квоту переселення.

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Довідка

Десять директив і регламентів були схвалені переважною більшістю голосів, лише Польща та Угорщина послідовно голосували проти, також низка країн утрималися.

Польща та Угорщина, ще з моменту представлення реформи в 2020 році послідовно виступали проти системи "обов’язкової солідарності. У країні вважають, що відповідні правила змусять їх приймати мігрантів проти їхньої волі.

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Серед інших скептиків, - Чехія та Словаччина. Ці дві країни утрималися під час голосування. Австрія голосувала лише проти врегулювання кризи.

Доповнення

Тепер, коли пакт схвалено, увага буде зосереджена на реалізації. Комісія представить загальний план впровадження в червні, причому очікується, що кожна держава-член представить національний план впровадження до кінця року.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у Раді ЄС планують схвалити міграційний пакт, який містить значні реформи щодо політики притулку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує затвердження переговорної бази та фактичного початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу в червні, що ознаменує наступний етап зближення з ЄС.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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