У Раді ЄС планують схвалити міграційний пакт, який містить значні реформи щодо політики притулку
Київ • УНН
Рада ЄС планує затвердити міграційний пакт, що містить значні реформи політики притулку, вимагає від країн ЄС прийняти тисячі шукачів притулку з прифронтових держав або надати ресурси, а також дозволяє укладати угоди з країнами транзиту і походження для обмеження кількості мігрантів, що прибувають.
Міністри ЄС на зустрічі в Брюсселі збираються схвалити комплекс заходів щодо міграційної політики. Про це пише УНН із посиланням на France24 та Onet.pl.
Деталі
У Євросоюзі низка країн планує схвалити великий законодавчий пакет щодо політики регулювання міграції. Як вказується, пакт про міграцію та притулок є результатом багаторічних напружених переговорів, викликаних масовим припливом нелегальних мігрантів у 2015 році, багато з яких прибули з охоплених війною Сирії та Афганістану.
У Європейському Союзі змушені розділяти відповідальність за прибуття мігрантів, - на це зокрема впливають як критика з боку благодійних організацій, так і з боку деяких націоналістичних урядів, пише France24.
Довідка
Пакт реформ покликаний полегшити навантаження на країни ЄС, куди прибуває більшість мігрантів, забезпечити більш ефективну і справедливу правову базу для реєстрації та розгляду заяв про надання притулку, а також зменшити вторинні переміщення мігрантів.
Пакт серед іншого вимагає від країн ЄС прийняти тисячі шукачів притулку з "прифронтових" держав. Або - якщо вони відмовляються - надати гроші чи інші ресурси країнам, що перебувають під тиском.
Прихильники пакту наполегливо намагалися вивести його на фінішну пряму напередодні загальноєвропейських виборів у червні 2024 року. Заходи мають набути чинності у 2026 році, після того, як Європейська комісія визначить, як вони будуть реалізовані.
ЄС активізує використання угод з країнами транзиту і походження мігрантів, спрямованих на обмеження кількості прибулих мігрантів.
Одночасно з проведенням радикальних реформ, йдеться про підписання угод з Тунісом, Мавританією та Єгиптом. Також Італія уклала угоду з Албанією про відправку мігрантів, врятованих в італійських водах, до цієї країни на час розгляду їхніх прохань про притулок.
Група країн на чолі з Данією і Чеською Республікою уклала угоду про надання притулку мігрантам, врятованим в італійських водах.
Доповнення
У Польщі уряд PiS обговорив елементи, які не враховують специфіку країн, зокрема: межує з Білорусі. Про це заявив міністр фінансів Анджей Доманський перед голосуванням щодо міграційного пакту в Раді Європейського Союзу.
- Позиція уряду послідовна і однозначна. Ми послідовно виступаємо проти елементів міграційного пакту, про який домовлявся уряд "Права і справедливості". На нашу думку, він не враховує особливостей країн, які межують, наприклад, з Білорусю, країн, які стикаються зі зростаючим тиском так званої гібридної війни, - заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський у Брюсселі.
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