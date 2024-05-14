В Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища

Министры ЕС на встрече в Брюсселе собираются одобрить комплекс мер по миграционной политике. Об этом пишет УНН со ссылкой на France24 и Onet.pl.

Детали

В Евросоюзе ряд стран планирует одобрить большой законодательный пакет по политике регулирования миграции. Как указывается, пакт о миграции и убежище является результатом многолетних напряженных переговоров, вызванных массовым притоком нелегальных мигрантов в 2015 году, многие из которых прибыли из охваченных войной Сирии и Афганистана.

В Европейском Союзе вынуждены разделять ответственность за прибытие мигрантов, - на это в частности влияют как критика со стороны благотворительных организаций, так и со стороны некоторых националистических правительств, пишет France24.

Справка

Пакт реформ призван облегчить нагрузку на страны ЕС, куда прибывает большинство мигрантов, обеспечить более эффективную и справедливую правовую базу для регистрации и рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, а также уменьшить вторичные перемещения мигрантов.

Пакт среди прочего требует от стран ЕС принять тысячи искателей убежища из "прифронтовых" государств. Или - если они отказываются - предоставить деньги или другие ресурсы странам, находящимся под давлением.

Сторонники пакта настойчиво пытались вывести его на финишную прямую накануне общеевропейских выборов в июне 2024 года. Мероприятия должны вступить в силу в 2026 году, после того, как Европейская комиссия определит, как они будут реализованы.

ЕС активизирует использование соглашений со странами транзита и происхождения мигрантов, направленных на ограничение количества прибывших мигрантов.

Одновременно с проведением радикальных реформ, речь идет о подписании соглашений с Тунисом, Мавританией и Египтом. Также Италия заключила соглашение с Албанией об отправке мигрантов, спасенных в итальянских водах, в эту страну на время рассмотрения их просьб об убежище.

Группа стран во главе с Данией и Чешской Республикой заключила соглашение о предоставлении убежища мигрантам, спасенным в итальянских водах.

Дополнение

В Польше правительство PiS обсудило элементы, которые не учитывают специфику стран, в частности: граничит с Беларусью. Об этом заявил министр финансов Анджей Доманский перед голосованием по миграционному пакту в Совете Европейского Союза.

- Позиция правительства последовательна и однозначна. Мы последовательно выступаем против элементов миграционного пакта, о котором договаривалось правительство "Права и справедливости". По нашему мнению, он не учитывает особенностей стран, которые граничат, например, с Беларусью, стран, которые сталкиваются с растущим давлением так называемой гибридной войны. Положения миграционного пакта не учитывают должным образом взаимосвязь между ответственностью и солидарностью. Правительство "Права и справедливости" испортило практически все, что можно было испортить в этих переговорах, заявил министр финансов Польши Анджей Доманский в Брюсселе.

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