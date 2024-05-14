Совет ЕС одобрил соглашение о о миграции и убежище, несмотря на оппозицию со стороны Польши и Венгрии

Совет стран Европейского Союза принял набор правил, которые реформируют всю систему предоставления убежища на континенте. Против всего пакета законов проголосовали Польша и Венгрия. Об этом передает УНН со ссылкой на портал Европейского Совета и Euronews.

Детали

Европейский Союз завершил одобрение реформ миграционной политики и политики убежища.

Соответствующий пакт обсуждался в течение многих лет, и наконец в апреле Европейский Парламент дал зеленый свет соглашению. Сегодня государства-члены ЕС также одобрили предложенный набор правил.

"Пакт о предоставлении убежища и миграции обеспечит более справедливую и прочную миграционную систему, которая имеет конкретные изменения на местах. Новые правила сделают европейскую систему предоставления убежища более эффективной и усилят солидарность между государствами-членами. Европейский Союз также будет продолжать тесное сотрудничество с третьими странами для преодоления основных причин нелегальной миграции", отмечает пресс-релиз Европейского Совета.

Для ЕС путь к финишной прямой был совсем не простым: идея иметь общий, предсказуемый набор правил для работы с нелегально прибывшими искателями убежища возникла после миграционного кризиса 2015-2016 годов, который перевернул этот вопрос и превратился в политическую взрывчатку, разделившую страны на остро враждующие лагеря.

Южные страны-члены жаловались на то, что их перегрузили и оставили в одиночестве. Западные и северные страны призвали к усилению подотчетности и соблюдению правил на внешних границах, в то время как восточные государства сопротивлялись любым инициативам, подобным квоте переселения.

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Справка

Десять директив и регламентов были одобрены подавляющим большинством голосов, только Польша и Венгрия последовательно голосовали против, также ряд стран воздержались.

Польша и Венгрия, еще с момента представления реформы в 2020 году последовательно выступали против системы "обязательной солидарности. В стране считают, что соответствующие правила заставят их принимать мигрантов против их воли.

Среди других скептиков, - Чехия и Словакия. Эти две страны воздержались во время голосования. Австрия голосовала только против урегулирования кризиса.

Дополнение

Теперь, когда пакт одобрен, внимание будет сосредоточено на реализации. Комиссия представит общий план внедрения в июне, причем ожидается, что каждое государство-член представит национальный план внедрения до конца года.

Напомним,

УНН сообщал, что в Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает утверждения переговорной базы и фактического начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в июне, что ознаменует следующий этап сближения с ЕС.