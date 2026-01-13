Рада готується до призначень: голови фракцій проведуть погоджувальну нараду із Стефанчуком
Київ • УНН
Голови фракцій проведуть нараду зі Стефанчуком щодо призначень. Парламент розгляне кандидатури Шмигаля, Наталухи та Федорова.
Голови фракцій проведуть погоджувальну нараду з головою ВР Русланом Стефанчуком щодо призначень, які сьогодні розгляне парламент. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Після голосування трьох відставок - Шмигаля, Федорова та Малюка - нардепи пішли на перерву, що триватиме близько години.
Тепер перерва на 1 годину і погоджувальна у голови з главами фракцій по призначеннях
Президент запропонував, а фракція - підтримала: Маслова пропонують на посаду міністра юстиції21.11.25, 17:11 • 10498 переглядiв
Додамо
Як повідомив Железняк, сьогодні парламент планує розглянути три призначення.
За його словами, десь після 16:00 Рада перейде до питань призначень (послідовність):
▪️Шмигаль на МінЕнерго (+ перший віце);
▪️Наталуха на голову Фонда Держмайна;
▪️Федоров на Міністра оборони.