Рада готується до призначень: голови фракцій проведуть погоджувальну нараду із Стефанчуком

$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 8324 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 13766 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 26400 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 43787 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 33776 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32542 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 54138 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22909 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23608 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 55067 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
84%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні13 січня, 02:51 • 9032 перегляди
Громадян США закликали негайно залишити Іран13 січня, 03:25 • 5136 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 9882 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 12564 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 9178 перегляди
Публікації
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 9258 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 54134 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 49074 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 55065 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 50631 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 41337 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 36308 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 41646 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 43515 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 99647 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"

Рада готується до призначень: голови фракцій проведуть погоджувальну нараду із Стефанчуком

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Голови фракцій проведуть нараду зі Стефанчуком щодо призначень. Парламент розгляне кандидатури Шмигаля, Наталухи та Федорова.

Рада готується до призначень: голови фракцій проведуть погоджувальну нараду із Стефанчуком

Голови фракцій проведуть погоджувальну нараду з головою ВР Русланом Стефанчуком щодо призначень, які сьогодні розгляне парламент. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Після голосування трьох відставок - Шмигаля, Федорова та Малюка - нардепи пішли на перерву, що триватиме близько години.

Тепер перерва на 1 годину і погоджувальна у голови з главами фракцій по призначеннях 

- повідомив Железняк.

Президент запропонував, а фракція - підтримала: Маслова пропонують на посаду міністра юстиції21.11.25, 17:11 • 10498 переглядiв

Додамо

Як повідомив Железняк, сьогодні парламент планує розглянути три призначення.

За його словами, десь після 16:00 Рада перейде до питань призначень (послідовність):

▪️Шмигаль на МінЕнерго (+ перший віце);

▪️Наталуха на голову Фонда Держмайна;

▪️Федоров на Міністра оборони.

Антоніна Туманова

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Михайло Федоров
Руслан Стефанчук
Ярослав Железняк
Денис Шмигаль