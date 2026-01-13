Рада готовится к назначениям: главы фракций проведут согласительное совещание со Стефанчуком

$43.260.18
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 13805 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 26424 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 43817 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 33801 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32554 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 54170 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22911 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23610 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 55091 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине
Граждан США призвали немедленно покинуть Иран
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньше
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка
публикации
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 54170 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Василий Малюк
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьковская область
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор

Рада готовится к назначениям: главы фракций проведут согласительное совещание со Стефанчуком

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Главы фракций проведут совещание со Стефанчуком по назначениям. Парламент рассмотрит кандидатуры Шмыгаля, Наталухи и Федорова.

Рада готовится к назначениям: главы фракций проведут согласительное совещание со Стефанчуком

Главы фракций проведут согласительное совещание с председателем ВР Русланом Стефанчуком относительно назначений, которые сегодня рассмотрит парламент. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Дтали

После голосования трех отставок - Шмыгаля, Федорова и Малюка - нардепы ушли на перерыв, который продлится около часа.

Теперь перерыв на 1 час и согласительное у председателя с главами фракций по назначениям 

- сообщил Железняк.

Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21.11.25, 17:11 • 10498 просмотров

Добавим

Как сообщил Железняк, сегодня парламент планирует рассмотреть три назначения.

По его словам, где-то после 16:00 Рада перейдет к вопросам назначений (последовательность):

▪️Шмыгаль на МинЭнерго (+ первый вице);

▪️Наталуха на главу Фонда Госимущества;

▪️Федоров на Министра обороны.

Антонина Туманова

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Михаил Федоров
Руслан Стефанчук
Ярослав Железняк
Денис Шмыгаль