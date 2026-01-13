Рада готовится к назначениям: главы фракций проведут согласительное совещание со Стефанчуком
Киев • УНН
Главы фракций проведут совещание со Стефанчуком по назначениям. Парламент рассмотрит кандидатуры Шмыгаля, Наталухи и Федорова.
Главы фракций проведут согласительное совещание с председателем ВР Русланом Стефанчуком относительно назначений, которые сегодня рассмотрит парламент. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Дтали
После голосования трех отставок - Шмыгаля, Федорова и Малюка - нардепы ушли на перерыв, который продлится около часа.
Теперь перерыв на 1 час и согласительное у председателя с главами фракций по назначениям
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21.11.25, 17:11 • 10498 просмотров
Добавим
Как сообщил Железняк, сегодня парламент планирует рассмотреть три назначения.
По его словам, где-то после 16:00 Рада перейдет к вопросам назначений (последовательность):
▪️Шмыгаль на МинЭнерго (+ первый вице);
▪️Наталуха на главу Фонда Госимущества;
▪️Федоров на Министра обороны.