Рада підтримала відставку Федорова з посади міністра цифрової трансформації
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала відставку Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації. За це проголосували 270 народних депутатів.
Верховна Рада підтримала відставку Михайла Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації, передає УНН.
За проголосували 270 нардепів.
Додамо
Під час виступу у Раді Федоров повідомив, що мобільним застосунком та порталом "Дія" вже користуються 23 мільйони українців, а за п’ять років цифрові послуги дозволили громадянам і державі зекономити 184 млрд грн.
Нагадаємо
Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації. Раніше Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони.