Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 12580 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 25636 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 42999 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 33102 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32169 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53235 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22842 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23578 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 54509 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Рада підтримала відставку Федорова з посади міністра цифрової трансформації

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Верховна Рада підтримала відставку Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації. За це проголосували 270 народних депутатів.

Рада підтримала відставку Федорова з посади міністра цифрової трансформації

Верховна Рада підтримала відставку Михайла Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації, передає УНН.

За проголосували 270 нардепів.

Додамо

Під час виступу у Раді Федоров повідомив, що мобільним застосунком та порталом "Дія" вже користуються 23 мільйони українців, а за п’ять років цифрові послуги дозволили громадянам і державі зекономити 184 млрд грн.

Нагадаємо

Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації. Раніше Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони.

Алла Кіосак

