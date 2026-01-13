Рада підтримала відставку Федорова з посади міністра цифрової трансформації

Верховна Рада підтримала відставку Михайла Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації, передає УНН.

За проголосували 270 нардепів.

Додамо

Під час виступу у Раді Федоров повідомив, що мобільним застосунком та порталом "Дія" вже користуються 23 мільйони українців, а за п’ять років цифрові послуги дозволили громадянам і державі зекономити 184 млрд грн.

Нагадаємо

Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації підтримав відставку Михайла Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації. Раніше Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони.