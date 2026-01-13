23 мільйони українців користуються "Дією" - Федоров

$43.260.18
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 12571 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 25631 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 42994 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 33098 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32168 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53233 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22842 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23577 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 54508 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС13 січня, 02:17
ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні13 січня, 02:51
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53233 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37
23 мільйони українців користуються "Дією" - Федоров

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Голова Мінцифри зазначив, що за п’ять років цифрові послуги дозволили громадянам і державі зекономити 184 млрд гривень.

23 мільйони українців користуються "Дією" - Федоров

Мобільним застосунком та порталом "Дія" вже користуються 23 мільйони українців, а за п’ять років цифрові послуги дозволили громадянам і державі зекономити 184 млрд грн, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Дія це цифровий продукт номер один в Україні, 23 млн українців користуються Дією, 77 відсотків всіх смартфонів мають встановлену Дію, 184 мільярди гривень заощаджено громадянами та державою за 5 років, які отримували сервіси онлайн, а не стояли у чергах і витрачали свій робочий час на послуги

 - каже Федоров.

Нагадаємо

В Україні стартував новий квартал програми "Ветеранський спорт", що надає ветеранам 1500 грн на оплату спортивних залів. Заявки приймаються до 20 січня, повідомив Михайло Федоров.

Алла Кіосак

СуспільствоТехнології
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Верховна Рада України
Україна