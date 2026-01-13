23 мільйони українців користуються "Дією" - Федоров

Мобільним застосунком та порталом "Дія" вже користуються 23 мільйони українців, а за п’ять років цифрові послуги дозволили громадянам і державі зекономити 184 млрд грн, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Сьогодні Дія це цифровий продукт номер один в Україні, 23 млн українців користуються Дією, 77 відсотків всіх смартфонів мають встановлену Дію, 184 мільярди гривень заощаджено громадянами та державою за 5 років, які отримували сервіси онлайн, а не стояли у чергах і витрачали свій робочий час на послуги