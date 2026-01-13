23 миллиона украинцев пользуются "Дією" - Федоров

Мобильным приложением и порталом "Дія" уже пользуются 23 миллиона украинцев, а за пять лет цифровые услуги позволили гражданам и государству сэкономить 184 млрд грн, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Подробности

Сегодня "Дія" - это цифровой продукт номер один в Украине, 23 млн украинцев пользуются "Дією", 77 процентов всех смартфонов имеют установленную "Дію", 184 миллиарда гривен сэкономлено гражданами и государством за 5 лет, которые получали сервисы онлайн, а не стояли в очередях и тратили свое рабочее время на услуги - говорит Федоров.

Напомним

