23 миллиона украинцев пользуются "Дією" - Федоров

$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 6824 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 12260 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 25433 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 42789 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 32927 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32091 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52990 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22825 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23562 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 54349 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.7м/с
78%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 18687 просмотра
ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине13 января, 02:51 • 6946 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 7822 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 11525 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 5688 просмотра
публикации
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 6124 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52990 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 48324 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 54349 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 49964 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьков
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 40879 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 35933 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 41287 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 43165 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 99293 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
Шахед-136

23 миллиона украинцев пользуются "Дією" - Федоров

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Глава Минцифры отметил, что за пять лет цифровые услуги позволили гражданам и государству сэкономить 184 млрд гривен.

23 миллиона украинцев пользуются "Дією" - Федоров

Мобильным приложением и порталом "Дія" уже пользуются 23 миллиона украинцев, а за пять лет цифровые услуги позволили гражданам и государству сэкономить 184 млрд грн, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Подробности

Сегодня "Дія" - это цифровой продукт номер один в Украине, 23 млн украинцев пользуются "Дією", 77 процентов всех смартфонов имеют установленную "Дію", 184 миллиарда гривен сэкономлено гражданами и государством за 5 лет, которые получали сервисы онлайн, а не стояли в очередях и тратили свое рабочее время на услуги

 - говорит Федоров.

Напомним

В Украине стартовал новый квартал программы "Ветеранский спорт", которая предоставляет ветеранам 1500 грн на оплату спортивных залов. Заявки принимаются до 20 января, сообщил Михаил Федоров.

Алла Киосак

Общество
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Верховная Рада
Украина