Ветеранський спорт у "Дії": заявку для отримання коштів можна подати до 20 січня

В Україні стартує новий квартал програми "Ветеранський спорт", яка дозволяє отримати ветеранам 1 500 грн для оплати спортивних залів, секцій та клубів. Заявку необхідно подати до 20 січня. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Стартує новий квартал програми Ветеранський спорт. Подавайте заявку через "Дію" до 20 січня та отримуйте 1 500 грн для оплати спортзалів, секцій та клубів. Якщо ви вже отримували виплату - гроші надійдуть на вашу "Дія.Картку" автоматично. Програма доступна для всіх ветеранів та ветеранок. Потрібні лише код платника податків, статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни та "Дія.Картка"", - написав Федоров у Telegram.

З його слів, щоб подати заявку:

відкрийте "Дію" → Сервіси → Ветеранський спорт;

виберіть "Дія.Картку" для зарахування коштів;

підтвердьте і надішліть заявку.

"Кошти приходять на "Дія.Картку" впродовж 6 робочих днів. Якщо ви не використали попередню виплату, вона просто повертається в бюджет, і ви знову можете оформити заявку на участь у програмі", - додав Федоров.

