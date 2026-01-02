Ветеранський спорт у "Дії": заявку для отримання коштів можна подати до 20 січня

$42.170.18
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 15871 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 15684 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 53659 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 80344 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 60735 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55744 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183859 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 178746 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 58148 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN2 січня, 05:15 • 5028 перегляди
У Києві з'явиться вулиця Андрія Парубія2 січня, 05:44 • 4040 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась2 січня, 07:50 • 19029 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 11851 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 15604 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 15692 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 39263 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 56734 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183861 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 105015 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Китай
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33879 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 42730 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42987 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 105014 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 41321 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Золото

Ветеранський спорт у "Дії": заявку для отримання коштів можна подати до 20 січня

Київ • УНН

 • 8 перегляди

В Україні стартував новий квартал програми "Ветеранський спорт", що надає ветеранам 1500 грн на оплату спортивних залів. Заявки приймаються до 20 січня, повідомив Михайло Федоров.

Ветеранський спорт у "Дії": заявку для отримання коштів можна подати до 20 січня

В Україні стартує новий квартал програми "Ветеранський спорт", яка дозволяє отримати ветеранам 1 500 грн для оплати спортивних залів, секцій та клубів. Заявку необхідно подати до 20 січня. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Стартує новий квартал програми Ветеранський спорт. Подавайте заявку через "Дію" до 20 січня та отримуйте 1 500 грн для оплати спортзалів, секцій та клубів. Якщо ви вже отримували виплату - гроші надійдуть на вашу "Дія.Картку" автоматично. Програма доступна для всіх ветеранів та ветеранок. Потрібні лише код платника податків, статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни та "Дія.Картка"", - написав Федоров у Telegram.

З його слів, щоб подати заявку:

  • відкрийте "Дію" → Сервіси → Ветеранський спорт;
    • виберіть "Дія.Картку" для зарахування коштів;
      • підтвердьте і надішліть заявку.

        "Кошти приходять на "Дія.Картку" впродовж 6 робочих днів. Якщо ви не використали попередню виплату, вона просто повертається в бюджет, і ви знову можете оформити заявку на участь у програмі", - додав Федоров.

        Павло Башинський

        СпортПолітика
        Державний бюджет
        Банківська картка
        Кабінет Міністрів України
        Соціальна мережа
        Війна в Україні
        Михайло Федоров
        Україна