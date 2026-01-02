Ветеранский спорт в "Дії": заявку для получения средств можно подать до 20 января

В Украине стартует новый квартал программы "Ветеранский спорт", которая позволяет ветеранам получить 1 500 грн для оплаты спортивных залов, секций и клубов. Заявку необходимо подать до 20 января. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу в Telegram, передает УНН.

Детали

"Стартует новый квартал программы Ветеранский спорт. Подавайте заявку через "Дію" до 20 января и получайте 1 500 грн для оплаты спортзалов, секций и клубов. Если вы уже получали выплату - деньги поступят на вашу "Дія.Картку" автоматически. Программа доступна для всех ветеранов и ветеранок. Нужны только код налогоплательщика, статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны и "Дія.Картка"", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, чтобы подать заявку:

откройте "Дію" → Сервисы → Ветеранский спорт;

выберите "Дія.Картку" для зачисления средств;

подтвердите и отправьте заявку.

"Средства приходят на "Дія.Картку" в течение 6 рабочих дней. Если вы не использовали предыдущую выплату, она просто возвращается в бюджет, и вы снова можете оформить заявку на участие в программе", - добавил Федоров.

