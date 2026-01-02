Ветеранский спорт в "Дії": заявку для получения средств можно подать до 20 января

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 9100 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 15863 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 15683 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 53659 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 80342 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 60733 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 55743 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 183854 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 178742 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 58146 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.5м/с
76%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские военные испытывают значительное давление на юге из-за численного превосходства российских бригад - CNN2 января, 05:15 • 5028 просмотра
В Киеве появится улица Андрея Парубия2 января, 05:44 • 4040 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать2 января, 07:50 • 19030 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет08:45 • 11851 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 15605 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 15689 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 39259 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 56729 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 183850 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 105007 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Львовская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 33875 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 42728 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 42983 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 105007 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 41318 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Золото

Ветеранский спорт в "Дії": заявку для получения средств можно подать до 20 января

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Украине стартовал новый квартал программы "Ветеранский спорт", предоставляющей ветеранам 1500 грн на оплату спортивных залов. Заявки принимаются до 20 января, сообщил Михаил Федоров.

Ветеранский спорт в "Дії": заявку для получения средств можно подать до 20 января

В Украине стартует новый квартал программы "Ветеранский спорт", которая позволяет ветеранам получить 1 500 грн для оплаты спортивных залов, секций и клубов. Заявку необходимо подать до 20 января. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу в Telegram, передает УНН.

Детали

"Стартует новый квартал программы Ветеранский спорт. Подавайте заявку через "Дію" до 20 января и получайте 1 500 грн для оплаты спортзалов, секций и клубов. Если вы уже получали выплату - деньги поступят на вашу "Дія.Картку" автоматически. Программа доступна для всех ветеранов и ветеранок. Нужны только код налогоплательщика, статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны и "Дія.Картка"", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, чтобы подать заявку:

  • откройте "Дію" → Сервисы → Ветеранский спорт;
    • выберите "Дія.Картку" для зачисления средств;
      • подтвердите и отправьте заявку.

        "Средства приходят на "Дія.Картку" в течение 6 рабочих дней. Если вы не использовали предыдущую выплату, она просто возвращается в бюджет, и вы снова можете оформить заявку на участие в программе", - добавил Федоров.

        Ветераны будут получать по 1500 грн на спорт: как и когда можно будет оформить выплаты03.01.25, 15:59 • 33225 просмотров

        Павел Башинский

        СпортПолитика
        Государственный бюджет
        Банковская карта
        Кабинет Министров Украины
        Социальная сеть
        Война в Украине
        Михаил Федоров
        Украина