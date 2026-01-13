Рада поддержала отставку Федорова с должности министра цифровой трансформации

Верховная Рада поддержала отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации, передает УНН.

За проголосовали 270 нардепов.

Добавим

Во время выступления в Раде Федоров сообщил, что мобильным приложением и порталом "Дія" уже пользуются 23 миллиона украинцев, а за пять лет цифровые услуги позволили гражданам и государству сэкономить 184 млрд грн.

Напомним

Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации. Ранее Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны.