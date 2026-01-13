$43.260.18
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 12683 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 25688 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 43053 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 33155 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32187 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 53295 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22851 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23580 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 54548 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рада поддержала отставку Федорова с должности министра цифровой трансформации

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Верховная Рада поддержала отставку Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации. За это проголосовали 270 народных депутатов.

Рада поддержала отставку Федорова с должности министра цифровой трансформации

Верховная Рада поддержала отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации, передает УНН.

За проголосовали 270 нардепов.

Добавим

Во время выступления в Раде Федоров сообщил, что мобильным приложением и порталом "Дія" уже пользуются 23 миллиона украинцев, а за пять лет цифровые услуги позволили гражданам и государству сэкономить 184 млрд грн.

Напомним

Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации поддержал отставку Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации. Ранее Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны.

Алла Киосак

Политика
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Верховная Рада