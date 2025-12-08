$42.060.13
Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо України 9 грудня

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Рада Безпеки ООН проведе нове відкрите засідання щодо України 9 грудня о 10:00 за місцевим часом. Ініціативу підтримали Данія, Франція, Британія, Греція та Південна Корея за зверненням Словенії, яка головує в Радбезі.

Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо України 9 грудня

Рада Безпеки ООН 9 грудня проведе нове відкрите засідання щодо України, повідомляє Report з посиланням на пресслужбу постійного представництва Словенії при ООН, пише УНН.

Деталі

Як заявили у прес-службі постійного представництва Словенії при ООН, засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (о 17:00 за київським).

За наявною інформацією, ініціативу проведення зустрічі підтримали Данія, Франція, Британія, Греція та Південна Корея на основі національного звернення Словенії.

Варто зауважити, що в грудні Словенія головує в Радбезі.

Нагадаємо

У листопаді Україна заявила в Раді Безпеки ООН про готовність розглядати американський план мирного врегулювання війни, підкресливши непохитну позицію щодо своєї територіальної цілісності. Жодні тимчасово окуповані території не визнаються російськими, а Україна залишає за собою право на самооборону.

Ольга Розгон

