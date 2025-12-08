Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 9 декабря
Киев • УНН
Совет Безопасности ООН проведет новое открытое заседание по Украине 9 декабря в 10:00 по местному времени. Инициативу поддержали Дания, Франция, Великобритания, Греция и Южная Корея по обращению Словении, председательствующей в Совбезе.
Совет Безопасности ООН 9 декабря проведет новое открытое заседание по Украине, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Словении при ООН, пишет УНН.
Детали
Как заявили в пресс-службе постоянного представительства Словении при ООН, заседание начнется в 10:00 по местному времени (в 17:00 по киевскому).
По имеющейся информации, инициативу проведения встречи поддержали Дания, Франция, Великобритания, Греция и Южная Корея на основе национального обращения Словении.
Стоит отметить, что в декабре Словения председательствует в Совбезе.
Напомним
В ноябре Украина заявила в Совете Безопасности ООН о готовности рассматривать американский план мирного урегулирования войны, подчеркнув непоколебимую позицию относительно своей территориальной целостности. Никакие временно оккупированные территории не признаются российскими, а Украина оставляет за собой право на самооборону.