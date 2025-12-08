$42.060.13
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 16808 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
7 декабря, 16:33 • 29763 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 27277 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 31984 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 55541 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 64823 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 68477 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59586 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 61946 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 9 декабря

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Совет Безопасности ООН проведет новое открытое заседание по Украине 9 декабря в 10:00 по местному времени. Инициативу поддержали Дания, Франция, Великобритания, Греция и Южная Корея по обращению Словении, председательствующей в Совбезе.

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 9 декабря

Совет Безопасности ООН 9 декабря проведет новое открытое заседание по Украине, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Словении при ООН, пишет УНН.

Детали

Как заявили в пресс-службе постоянного представительства Словении при ООН, заседание начнется в 10:00 по местному времени (в 17:00 по киевскому).

По имеющейся информации, инициативу проведения встречи поддержали Дания, Франция, Великобритания, Греция и Южная Корея на основе национального обращения Словении.

Стоит отметить, что в декабре Словения председательствует в Совбезе.

Напомним

В ноябре Украина заявила в Совете Безопасности ООН о готовности рассматривать американский план мирного урегулирования войны, подчеркнув непоколебимую позицию относительно своей территориальной целостности. Никакие временно оккупированные территории не признаются российскими, а Украина оставляет за собой право на самооборону.

Ольга Розгон

